Cangas y Moaña piden más medios y honran a las 44 víctimas, en la calle y con paños con sus nombres

Masiva manifestación del 25-N en Cangas para visualizar más el problema de la violencia de género y también para reivindicar más medios y una mayor coordinación entre administraciones con el fin de hacer frente a esta lacra social que inunda de sangre el siglo XXI. Alrededor de 1.500 personas participaron en la manifestación que salió de Cangas desde la Plaza del Concello y llegó hasta la rotonda de la lonja, donde está la estatua Ondiña. El camino de ida se hizo por la Alameda Nueva, donde hay un lugar donde figuran los nombres de las mujeres muertas por violencia de género. Los manifestantes tuvieron que sortear las ramas que aún quedan de otra lucha, la que se lleva a cabo contra el picudo de las palmeras. El regreso fue por el medio de la carretera PO-551.

Hubo intervenciones, las de concejales, pero también las de miembros del Consello Municipal de Igualdade; de hecho el manifiesto que leyeron ayer varias personas desde el Concello de Cangas, se confeccionó en colaboración con todas las asociaciones que lo conforman, según destacaba ayer el concejal Tomás Hermelo (ASpUN). El manifiesto se proclamó bajo el lema de "Nin unha menos, nin unha máis"

Fue la edil Ánxela Vizoso, también de ASpUN la encargada de abrir el turno de intervenciones. Ella insistió en que la lucha contra las violencias machistas debe ser una prioridad institucional y política para las administraciones de todos los niveles de gobierno, por lo que es preciso un consenso institucional, político y social, así como la coordinación entre las diferentes administraciones. Laura Piñeiro reparó en la violencia de género que sufren las mujeres más jóvenes. La edil del PP, Dolores Hermelo, pidió que las palabras pasen a ser actos y que se dote de partidas económicas todas las luchas contra las violencias. Pidió cordura y "pedimos non ter que pedir respecto".

Desde la Escola Vella de O Hío se espera que llegue un día en el que haga falta echar mano de la memoria para recordar que asesinaban a una mujer por semana en España. También habló la presidenta de Adicam, Olga Sotelo, que recordó que la violencia machista era también un problema de salud pública y mencionó que todas las mujeres son víctimas potenciales. Intervino también la representante de la Federación de Anpas de Cangas, para señalar que "hai retos e novos desafíos ante o avance dos grupos fundamentalistas, políticos e relixiosos". Desde ACE se condenó también la violencia, el acoso y la desigualdad laboral, la discriminación profesional y mismo la violencia institucional. Las representantes del BNG, Lourdes Rial y Mercedes Giráldez demandaron de la Xunta de Galicia la creación de una Unidad de Violencia Machista específica integrada en la Dirección Xeral de Xustiza, así como impulsar juzgados específicos de violencia de género.

En Moaña también se pidieron más medios y, por la mañana, en el salón de plenos, en el acto institucional del 25-N, organizado por el Concello con las dos asociaciones de mulleres de Moaña y Poza da Moura, de Domaio, se colgaron paños con los nombres bordados de cada una de las 44 víctimas por muerte machista en lo que va de año en España. Moaña tiene un marcador de feminicidios en la fachada del Concello.

La alcaldesa, Leticia Santos, leyó un manifiesto, acompañada por los ediles Odilo Barreiro y Coral Ríos; y la teniente de alcalde, Marta Freire, ante la ausencia de la concejala de Servicios Sociais, María Ortega, que trabaja en el Centro de Información á Muller (CIM) de Boiro. Santos transmitió condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, dijo que las muertes machistas es un problema de "enorme complexidade e alcance global...que ten a súa orixe nas relacións sociais baseadas na desigualdade" e instó a la sociedad a rechazar cualquier manifestación contra las mujeres. Destacó que las víctimas de violencia machista necesitan apoyo social y de las instituciones: "A lei galega garante ás mulleres unha asistencia sanitaria, xurídica e psicolóxica...Con todo, todas as medidas non alcanzan suficiencia se carecen dos recursos precisos para iniciar unha nova vida lonxe do seu agresor".Pidió mayor compromiso de las instituciones para destinar más recursos económicos, humanos y materiales y que superar las manifestaciones de la desigualdad y violencia que sufren las mujeres "debe ser un obxectivo político de primeira orde".

Por la tarde, estaba previsto el encendido de 44 velas ante la oliveira de la alameda, aunque la lluvia obligó a trasladar el acto a la sede de la Asociación de Mulleres de Moaña. Se encendieron igualmente, con forma de corazón en honor a las víctimas; se leyeron poemas de contenido y temática contra la violencia machista y el coro Chorima cantó la versión en gallego de "Woman" de John Lennon.