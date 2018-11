La Plataforma Beiramar pasa a ser asociación y mantiene la lucha del paseo por los 6 metros

La conocida como Plataforma Beiramar, que se constituyó hace dos años para reivindicar la finalización del paseo de Seara, en el casco urbano de Moaña, por los seis metros del litoral, según el proyecto inicial, se ha constituido en asociación y ya ha pasado a formar parte de las reuniones de la mesa de diálogo, convocada por el Concello para desbloquear la terminación de esta obra y consensuar la rehabilitación de los dos astilleros -Casqueiro y Calragho- que lo dificultan. La carpintería de Casqueiro ocupaba -antes del incendio de junio de 2017- esos 6 metros de dominio público y el proyecto inicial contemplaba un retranqueo con el que el gobierno bipartito no estaba de acuerdo y buscó alternativas.

El presidente de la Asociación,Jesús Collazo, quiere dejar claro el rumbo del colectivo, que sigue con el mismo y único objetivo de que "el paseo discurra por los 6metros de la orilla del mar. Así lo señalan nuestras pancartas y nuestras canciones en la calle". La nueva Asociación socio cultural plataforma paseo Beiramar, señala que cuando era plataforma "teníamos infinitos problemas con el Concello a la hora de exponer nuestra postura, porque no nos reconocían como plataforma, se nos ninguneaba y rechazaba". Collazo señala que intentaron asistir a las dos primeras mesas de diálogo por el paseo "pero nos expulsaron alegando que no estábamos legales y que no habíamos sido invitados", cuando como plataforma fueron reconocidos en otros organismos.

Recuerda el presidente, y así se lo trasladaron a la alcaldesa, "que este tipo de mesas eran precisamente para el diálogo: posibilidad de expresar y escuchar diversas posturas y opiniones sobre el paseo, dialogar y llegar a un feliz consenso" y reprochan que sea una mesa que mira para el mismo lado: "Faltan las representaciones de dos partidos (uno el ganador de las elecciones y dos asociaciones".

Para seguir evitando problemas es por lo que Collazo asegura que se han constituido como asociación y para seguir reclamando que el paseo discurra por los 6 metros de orillamar. Collazo asegura que se sienten muy orgullosos de los logros conseguidos hasta el presente, como que el paseo no se desviara por la calle Concepción Arenal, como pretendía el Concello, y que ahora "saltándose el informe de Patrimonio vuelve a presentar a Costas, sabiendo que en su día lo rechazó". la propuesta del desvío del paseo por Concepción Arenal figuyra como una de las tres alternativas que elaboró el equipo asesor, contratado por el Concello, para elaborar un proyecto de consenso que permita desbloquear el paseo y la rehabilitación de los astilleros. Las tres alternativas contemplan todo el ámbito como una plaza, pero establecen tres recorridos diferentes para el paseo. Además del desvío por Concepción Arenal, contempla otra opción por delante del astillero Casqueiro, pero a un nivel más bajo, para grantizar la salida de la carpintería al mar; y otra manteniendo el mismo tamaño del astillero antes del incendio.

El presidente de Beiramar señala también entre otros logros de la Plataforma que en su día denunciaran ante Costas la realidad de los astilleros "que se decían que eran ¿históricos?, ¿emblemáticos? construidas por "porpiaños" (piedras únicas características de Morrazo, decían)". De igual manera señala que lograron la caducidad de las concesiones, por resolución del Consejo de Estado y a requerimiento de Costas y que gracias a su recurso a la inclusión de los astilleros en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, se redujo el grado de protección y que Patrimonio aceptara el derribo de los 6 metros de la edificación para continuar el paseo. Aclara que los recursos fueron acompañados de informes de licenciados en Derecho, Arquitectura e Historia, con un alto coste para la Plataforma. Termina diciendo que como Asociación "estaremos pendientes de que se cumpla la resolución de Patrimonio, sobre todo en lo relativo a los seis metros, accesos al mar y lo que corresponde al nivel de protección que se concede".