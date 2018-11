Carlos Juncal asume Cultura, Patrimonio y Transparencia

El grupo municipal socialista en el gobierno bipartito de Moaña ya ha decidido el reparto de áreas entre sus trs concejales, tras el cambio ue supuso la marcha de Salvador Meira y la entrada, para sustituirle, de Carlos Juncal. El secretaroio local del partido y concejal, Ezequiel Fernández, confirma que Juncal, que tomará posesión de su acta en el pleno del próximo jueves, se hará cargo de las áreas de Cultura, Patrimonio y Transparencia, ésta última por delegación de Ezequiel Fernández, que la estaba llevando pero que pasa a asumir la presidencia del Patronato Beiramar. Juncal también asumirá la vicepresidencia del Patronato, que dirigió a lo largo de estos tres años su antecesor en el cargo, Salvador Meira, ue fue responsble de Cultura y Patrimonio.

Ezequiel Fernández seguirá llevando las concejalías de Participación, Atención veciñal y Mobilidade. Por su parte, la portavoz del grupo municipal, Marta Freire, seguirá desempeñando la tenencia de alcaldía y las áreas de Obras y Servicios. En este tiempo desed la marcha de Salvador Meira, fue ella quien estuvo llevando de forma provisional Cultura y Patrimonio.

Desde el PSOE destacan la valía de Carlos Juncal como gestor que ya demostró como secretario dela Asociación Adoc, en la que estuvo muy implicado en su funcionamiento , así como en los eventos organizados como fiestas cabalares y otras conel Concello como Moaña Antiqua o el programa de Navidad. Juncal también lleva 8 años como directivo de la Comunidad de Montes de Moaña. Se trata, señala Ezequiel Fernández, de una persona "traballadora e discreta, comprometida co pobo, que non escatima esforzos e traballo para sacar adiante os retos que se lle plantexaron e foi unha importante incorporación na lista do partido nas eleccións municipais". Añade que Juncal asume con valentía la dedicación a un área que su antecesor "puso a funcionar".