Abalo entregará a la oposición datos sobre el PXOM cuando esté acabado el borrador

No prosperó la propuesta del grupo municipal del PP de instar al gobierno local a que entregue la documentación del PXOM a la oposición y que en un plazo de tres meses presente un cronograma. No lo hizo porque la mayoría del tripartito lo impidió en esta ocasión. Pero tampoco salió adelante la enmienda gubernamental con la que pretendía salir más airoso el edil de Urbanismo, Mariano Abalo, que consistía en que el Concello entregaría a todos los grupos municipales el borrador del Plan Xeral tan pronto estuviera finalizado. Al no aceptar la enmienda el PP, ésta ya no se pudo ni tan siquiera votar.

Fue el concejal Rafael Soliño el el encargado de defender la propuesta del PP en este segundo punto del pleno extraordinario y urgente que se celebró el viernes. Soliño intervino para poner de manifiesto la falta de transparencia que mantenía el gobierno en torno al PXOM, que se cocinaba en los fogones de los sótanos del Concello. El concejal socialista Alfredo Iglesias solicitó la documentación recitando de corrido una serie de artículos y leyes, algo que no le pareció muy bien al concejal de Urbanismo Mariano Abalo, que consideró habló de la partidos que se disfrazan de izquierdas y le hacen la ola al Partido Popular. Añadió el edil que Soliño no era la persona adecuada para hablar de transparencia y recordó su etapa como concejal de Urbanismo en el gobierno bipartito PP-Nardo Faro Lagoa. Recordó que el actual gobierno tuvo que rescindir el contrato con la anterior empresa redactora del PXOM, Consultora Galega, "que non teñen moi bo recordo de vostede". Mariano Abalo insistió en que entregaría toda la documentación a los partidos políticos con representación municipal y a los colectivos vecinales, inscritos o no en el registro de asociaciones, una vez finalicen los trabajos del borrador.

Mercado negro

Rafael Soliño aprovechó para sacar a la luz el famoso CD que circuló en el mes de agosto y que según el edil fue conseguido en el mercado negro, "que puxeron en circulación os propios membros do goberno, que regalaron a certos amigos. El edil del PP manifestó que "estamos ante un PXOM se debatir, sen consensuar, sen as aportacións dos colectivos, sen o debate nin aportacións do Consello Consultivo, apartando aos partidos da oposición. Este goberno está actuando de maneira egoísta, sen miras, se responsabilidade, creando un PXOM morto, sen apoios ¿Que futuro lle pode esperar a un documento sen consenso , en se dentro de uns meses existe un cambio de goberno".

Mariano Abalo rechazó siempre la falta transparencia. Insistió en que se estaba en la fase de borrador y que, por lo tanto, nada estaba cerrado. Recordó que el PP tuvo el documento guardado en un cajón pendiente de la aprobación definitiva y no se atrevió a presentarlo al pleno.