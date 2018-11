Primera actividad cultural de As Paisaxes de Berobreo

El Concello de Cangas arranca hoy la Axenda Cultural sobre As Paisaxes de Berobreo, que desarrollará hasta el 29 de diciembre. La actividad de hoy y primera del programa es en la Casa da Unión en O Hío en donde se presentará, a las 18:00 horas, el proyecto "As Paisaxes do Berobreo".

La cooperativa Árbore Arqueoloxía presentará un resumen de las actuaciones realizadas este verano en el entorno del Monte do Facho. El proyecto "As Paisaxes de Berobreo" está promovido por el Concello de Cangas en colaboración con colectivos locales en los que se pone en valor los elementos arqueológicos, históricos, botánicos y etnográficos en el entorno del yacimiento. Después de un descanso, el profesor Alselmo López Carreira tomará la palabra con una conferencia que versará sobre "Cangas na Idade Media".

Las actividades continuarán, si el tiempo lo permite, el próximo fin de semana con dos rutas y talleres -uno arqueológico el sábado y otro ambiental el domingo-. Para los talleres hay que realizar inscripción en la Axencia de Desenvolvemento Local, a través del teléfono 986301371 o en el correo dlocal@cangas.gal indicando nombre completo y teléfono de contacto.

Por otro lado, los centros educativos podrán concertar una jornada para conocer este proyecto con una visita cultural que se debe confirmar en arborearqueoloxia@gmail.com.