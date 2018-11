Palabra de los colectivos vecinales

Como estaba previsto, los colectivos tuvieron la palabra ayer en el pleno. La Voz da Sanidade, Pais e Nais de Aldán-O Hío y los colectivos vecinales de estas dos parroquias tuvieron la oportunidad de expresar en el salón de plenos sus quejas en un manifiesto conjunto que también estaba firmado por trabajadores del 061 que reclaman una ambulancia más para Cangas. La Voz de Sanidade insiste en que el centro de salud de Cangas no esté integrado en el CIS y quede donde está, que la consellería no contempla la construcción del centro Aldán-O Hío, que la ambulancia del 061 que estuvo de refuerzo en Cangas mientras duraron las obras del corredor trasladó a 130 pacientes al mes y es urgente dotar de pediatras al municipio. Ahí fue donde intervino la representante de Pais e Nais de Aldán-O Hío para recordar las promesas incumplidas de Sanidade y la alarma que causa estar sin pediatra. Por parte de los colectivos vecinales insisten en que el centro de salud en estas parroquias no es un capricho.