Moaña abole la agresión machista

Alumnos de los colegios de Reibón y de Tirán participaron ayer en el salón de plenos de Moaña en los actos programados por el Concello, con los centros escolares del municipio, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Los alumnos de Tirán leyeron un manifiesto, mientras que los de Reibón realizaron una performance con muñecos de polispán, cada uno de ellos con frases alusivas contra la violencia machista y que leyeron los estudiantes.

"Non cales, chama ao 016"; "Quérote, abrázote", "Nin unha máis" o "Eu digo 00 cero", son algunas de esas frases con las que trabajaron los pequeños en sus clases con sus profesores y que pronunciaron en alto en el salón de plenos en una jornada, en la que también los colegios de Seara, Abelendo y Quintela enviaron sus murales contra la violencia. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Leticia Santos,; la teniente de alcalde, Marta Freire: y el edil de urbanismo e medio Ambiente, Odilo Barreiro. Santos destacó la "magnífica" performance de Reibón que utilizó el arte para transmitir la denuncia social cara al maltrato de las mujeres y como una manera de trasladar la esperanza a las mismas. Felicitó también a las "crianzas" de Tirán por un discurso "profundo que vela pola liberdade, respeto e abolición da violencia contra as mulleres"

El manifiesto de Tiran se centró en la igualdad de género, a través de un diálogo entre David y Mara, en el que él le dice que en esta sociedad "todo se ve segundo o cor de cristal, que moitas veces non é igual para todos e todas. Todo o que unha persoa ve, depende do seu interior, da súa historia, da súa experiencia, e a iso lle chamamos "a cor dos lentes con que se mire, e todas as persoas do mundo veñen cun cor para ver a vida?Podemos mudar a nosa lente, engadir novas experiencias, novos cores, que serán enriquecedoras e nos farán ver a vida doutro xeito? Como vedes a sociedade?hai igualdade?". Mara le contesta que en la sociedad hay una gran parte de personas que piensan que son mejores "simplemente porque naceron homes. Esas son as súas lentes. E nesa condición pensan que teñen o privilexio e o dereito de ter ao seu lado á mulleres para traballar, coidar dos fillos e da casa". Remató con un alegato en nombre de las alumnas y alumnos de los colegios de Moaña para cambiar "os lentes e ver unha sociedade onde poidan compartir tarefas e responsabilidades, dereitos e deberes".

La alcaldesa remarcó que "hai esperanza" porque quedó demostrado en el acto, con los alumnos, que tienen asumidos los valores de la igualdad "e cando sexan as persoas que dirixan o mundo seguro que o farán desde unha perspectiva igualitaria e xusta". Elogió el compromiso del sector educativo de Moaña con los valores y con la creación de una sociedad más justa que loite de verdade pola erradicación das violencias, neste caso pola violencia machista".

El programa de actos en Moaña incluye hoy una charla (19:00 horas), en el local cultural Rosalía de Castro, a cargo de personal del Centro de Recuperación Integral para víctimas de violencia de género (CRI). Mañana, a a 18:00 hay un homenaje a las víctimas ante la oliveira de la alameda, en donde se encenderán 43 velas por cada una de las fallecidas en lo que va de año.