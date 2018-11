El valor incalculable del Monte do Facho

Trabajadores de la intervención que se está realizando en el Monte do Facho, ayer en un momento de la jornada. // Gonzalo Núñez

Trabajadores de la intervención que se está realizando en el Monte do Facho, ayer en un momento de la jornada. // Gonzalo Núñez

La jornada comienza pronto en el Monte do Facho. Sobre las 8 de la mañana, Diego Piay ya está en el terreno. Como director de la intervención que se está acometiendo en Donón es uno de los primeros en llegar a la zona. Poco a poco, se va incorporando el resto del grupo, ya que el equipo de trabajo asciende a quince personas entre técnicos, arqueólogos y restauradores. Una intervención "compleja y dura" que se inició en junio bajo la coordinación del arqueólogo José Suárez Otero y que concluirá antes de finales de año.

"Cuando se acaben los trabajos habrá 1.500 metros cuadrados de terreno visitable", explica el director de la intervención, Diego Piay. A finales de mayo comenzaron a desbrozar la zona y ya en junio se pusieron a trabajar en un yacimiento que fue excavado entre 2003 y 2008 en campañas sucesivas y después en acciones puntuales. Hasta la fecha, han concluido la recuperación del sector 1 (el ubicado en la parte alta del castro) y las últimas acciones se centran en el sector número 2, el amurallado. Cuando los trabajos finalicen se podrán ver 20 estructuras rehabilitadas.

"El sector 1 está acabado con 10 estructuras", explica Piay, "a la espera de la musealización que debe realizar Fomento". Y es que el ente estatal es parte activa de un proyecto coordinado a través de la Deputación de Pontevedra y que se centra en la recuperación de los yacimientos arqueológicos de la provincia para poner en valor el patrimonio galaico-romano de 18 zonas: Cabeciña, Porta de Arcos, Castro de Toiriz, Castro de Penalba, Mercado dos Mouros, A Lanzada, Adro Vello, Coto de Altamira, Alto da Cruz do Castro, Alto dos Cubos, Castro da Subidá, Castro de Alobre, Castro da Troña, Castro do Facho de Donón, Castrolandín, Igrexa Vella, Monte do Castro y Santa Tegra.

"Aquí estamos haciendo una acción integral ya que además de la recuperación y rehabilitación de los yacimientos se realizan labores de limpieza del terreno, de eliminación de elementos exógenos y acopio de vegetación o tierra", destaca Piay. Un trabajo más complejo de lo habitual dada la orografía del terreno: "Ya no decimos nada del tema atmosférico porque las condiciones son las mismas en toda Galicia, pero la pendiente del terreno impide que pueda llegar aquí maquinaria", comenta Piay. El director de la intervención explica que "con una vagoneta" se solventa, en parte, este condicionante: "La vagoneta sube el material, las herramientas que necesitamos, pero también capachos con arena, agua...". Y, cuando ya está arriba, el esfuerzo para todo el equipo aún continúa: "tenemos que trasladar entre varios las piedras, el material... por lo que estos trabajos requieren más esfuerzo que de costumbre", lamenta.

Un castro único único

"Es uno de los yacimientos más enigmáticos", afirma Piay antes de explicar el porqué de este comentario: "Está en un enclave paradisíaco, como Baroña o el Tegra, con vistas espectaculares... pero este castro tiene un santuario que no hay en ningún otro lado", matiza. Hoy en día se continúan con las investigaciones y las teorías son variadas, pero la vinculación del castro del Monte do Facho con un santuario dedicado a la divinidad de Berobreo lo hace "especial".

El arqueólogo José Suárez Otero ha confeccionado toda la información y documentación relacionada con un castro en el que se empezó la intervención en 2003 entre el Instituto Arqueológico Alemán y el Concello de Cangas y que a día de hoy forma parte de la exposición "Galaicos", en el Museo Nacional de Arqueología, abierta desde el 1 de noviembre hasta el 3 de febrero de 2019, sobre la prehistoria en Galicia.

"Es muy importante destacar que hay material que se ha recuperado en el Monte do Facho y que está incluido en esta exposición", destaca Diego Piay."Galaicos. Un pueblo entre dos mundos" es una exposición itinerante promovida desde la Deputación de Pontevedra y que presenta el rico patrimonio cultural ligado a la prehistoria de Galicia. Tal y como se apunta en la presentación de la muestra "se reflejan los cambios y las continuidades que se producen durante este largo periodo de 2.000 años de historia y pone en valor la cultura galaica a través de una selección de los objetos arqueológicos más representativos".

En el castro del Monte do Facho conviven a día de hoy los materiales empleados por el equipo de trabajo -formado por Diego Piay,Iria Veloso, Marta Díaz, José Moreno Flores, Jorge Meilán, Pedro Caeiro, Alan Kappa, Alberto Pérez, Antonio Guzmán, Celestino Villanueva, Ramón Serantes, Isidoro Noya, Juan López , Israel Botello y Susana Goyanes- con las 20 estructuras que o bien ya se han rehabilitado o están todavía en proceso de recuperación con elementos tan característicos como unas aras. En el castro de Donón hay dos réplicas (del año 2015) de estos objetos y otros originales. En total, se han recuperado más de un centenar y algunas están expuestas en museos.

Estas particularidades hacen único a un castro con un santuario datado de la época romana y con unas estructuras circulares ubicadas temporalmente entre el siglo I a.c y el I d.C. El valor de este yacimiento será todavía mayor cuando finalicen en las próximas semanas los trabajos de rehabilitación. En el sector 2 del castro (el ubicado en la zona sur) aún continúan con mimo las tareas de reconstrucción de las estructuras.

Las piedras de granito aún se agolpan en los márgenes del castro a la espera de encontrar su ubicación y los materiales se amontonan mientras no son utilizados. "Aquí arriba tiene que llegar en la vagoneta la arena, el agua, la cal y el pigmento que utilizamos para hacer la masa", explica Piay. El agua, que de manera diaria facilita Protección Civil sirve además de para la elaboración de la masilla para lavar las piedras y que estas mejoren su adherencia.

Poco a poco, se va atisbando la forma de las últimas estructuras que se están recuperando en la zona amurallada pero las ya finalizadas permiten observar qué parte se ha reconstruido: "en la parte inferior de la estructura se colocan unos trozos de ladrillo y eso sive para indicar en qué zona se ha trabajado y cuál se ha mantenido desde la excavación", detalla el director de la obra.

Los descubrimientos de materiales, una vez que las excavaciones se dieron por concluidas, se fueron reduciendo y se centraron los esfuerzos en "los trabajos de sostenibilidad" del yacimiento. Dentro de unas semanas, y a falta de que Fomento realice las tareas de musealización -colocación de indicaciones o paneles informativos con los datos del yacimiento- los visitantes de Donón podrán visitar una superficie extensa ubicada en la Costa de la Vela, con vistas únicas sobre el Parque Nacional Illas Atlánticas.