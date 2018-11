Cangas en Negro

Los centros educativos de Cangas mostraron ayer su empeño en educar a los alumnos en el mensaje de la no violencia de género, en que "no es no" y en que "el amor no es la hostia" como rezaba un cartel que esgrimía el colegio Eduardo Pondal. La canción de Rozalén "Una puerta violeta" fue referente para estudiantes, que la tuvieron presente a la hora de subirse al escenario del Auditorio y mostrar sus trabajos para la ocasión. Participaron los centros educativos de San Roque, Casa de la Virgen, Ceip Espiñeira, IES Rodeira, IES María Soliño, IES Montecarrasco, Eduardo Pondal y Compañía de María. Sobre el escenario también se subieron las 9 figuras, realizadas a cartón en tamaño natural, de mujeres representativas, realizadas por alumnos de Rodeira, en un taller con Paula Cabaleiro y Basilisa Fiestras.

Fue la primer teniente de alcalde de Cangas, Mercedes Giráldez, la encargada de leer el manifiesto institucional. En él se señala que la violencia de género constituye un grave atentado directo e inmediato contra la dignidad, los derechos individuales, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres. Es la manifestación más extrema de las desigualdades de género y, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. "A loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade institucional e política para as administracións de todos os niveis de goberno polo que é preciso un consello institucional, político e social así como a coordinación entre as diferentes administracións con competencia na materia. Para acadala é preciso comprometer as institucións a destinar maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Só no que vai de 2018 foron asasinadas en España 43 mulleres e 8 menores, só en Galicia, 3 mulleres, unha situación insostible para calquera sociedade que se considere democrática. Donde o Concello de Cangas estamos en Negro contra as violencias: laborais, sexuais, simbólicas, estéticas, obstétricas e culturais".