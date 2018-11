La Unión de Consumidores recomienda en Moaña el mercado regulado de luz

La Unión de Consumidores de Galicia ofreció ayer en el salón de plenos de Moaña una charla dentro del programa "Dalle luz a túa factura". En la villa se ofreció esta charla práctica bajo el título "E ti, canto aforras na factura da luz?".

El evento constituyó una especie de taller pues los asistentes llevaron una factura particular de electricidad. Desde la asociación de consumidores resolvieron todas las dudas acerca de la factura y se apostó claramente porque los usuarios utilicen el mercado regulado de electricidad, "pois é o que está controlado polo goberno e resulta máis económico, ademais de que no mercado libre non se poden acceder ás bonificacións sociais", indicó Dolores Chapela.

Además de explicar las distintas tarifas horarias, los organizadores de la charla también indicaron las nuevas regulaciones y requisitos sobre el abono social, que permite un descuento en la factura de hasta el 25%. Por primera vez el criterio pasa a ser la renta de los consumidores, aunque el descuento a percibir dependerá de factores como el nivel de ingresos, el número de hijos a cargo o si el consumidor tiene alguna discapacidad.

Se recomendó a todos los asistentes que soliciten siempre este abono social, para que sea después la Administración la que les indique si tienen derecho a él o no.

Aunque el mercado libre permite a los clientes elegir la empresa que le suministra la electricidad, desde la Unión de Consumidores de Galicia defienden que las diferencias de precio no son significativas y que el mercado regulado sale más económico, "xa que tampouco ten riscos como que che cobren por servizos que non che interesan ou non contrataches", alegan.

Una de las partes más importantes de la charla fue cuando se desgranaron los distintos apartados de las facturas mensuales de la luz, en donde quedó patente que el consumo de cada cliente supone solo un tercio del importe total. El resto se corresponde con peajes, la potencia contratada o los gastos de comercialización.