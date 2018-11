Gobierno y oposición consensúan un acuerdo para solicitar una reunión con Vázquez Almuiña

Gobierno local y oposición municipal llegaron ayer a un acuerdo para llevar al pleno de hoy una propuesta capaz de ser aprobada por unanimidad de los miembros de la corporación. Todos cedieron un poco, algunos más que otros, pero hay satisfacción por haber sido capaces de llegar al consenso en un tema delicado como el de la sanidad. El acuerdo que se someterá a la aprobación del pleno extraordinario y urgente de hoy convocado por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) a instancia de los ocho concejales del Partido Popular consiste en dos puntos de acuerdo: que el pleno acuerde solicitar una reunión a celebrar en el plazo máximo de un mes con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y los portavoces de los grupos municipales para presentar alegaciones al estudio sanitario de Atención Primaria en Cangas y Moaña y a concluir la definición de la implantación del Centro Integral de Saúde (CIS) y del centro de salud conjunto Aldán-O Hío y que el pleno inste al Sergas a cubrir el ciento por ciento del personal sanitario de Cangas.

La cesión del grupo municipal es evidente, en una muestra de su interés de llegar al consenso. Dejó aparcada totalmente su petición inicial y que era la que motivaba el pleno extraordinario: que el Concello de Cangas ponga a disposición del Sergas los terrenos para la construcción del CIS de Cangas y del Centro de Salud Aldán O Hío.

Que hubiera consenso no significa que no existiera beligerancia en el debate de esta junta de portavoces a la que acudieron el concejal de Sanidade, Tomás Hermelo (ASpUN), Mercedes Giráldez (BNG), Mariano Abalo (ACE), Loli Hermelo (PP) y Alfredo Iglesias (PSOE), que se tuvo que ausentar. Éste último tuvo que ausentarse por motivos laborales y el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, no pudo asistir también por cuestiones de índole labora. Ambos, no obstante, dejaron patente su interés de llegar al acuerdo que se plasmó ayer, que no es muy diferente de lo que el gobierno municipal lleva solicitando desde hace seis meses.

La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, fue la edil que más beligerancia mostró durante esta junta de portavoces. No pasó por alto que el conflicto entre las parroquias de Aldán y O Hío por la ubicación del centro de salud lo creó el PP y así lo transmitió ayer. También manifestó que la voluntad política de invertir en Cangas por parte de la Consellería de Sanidade, como mantiene el PP, no se plasma en ningún documento, como, por ejemplo, en los Presupuestos de la Xunta de Galicia de 2019. También manifestó que no entendía la razón por la que antes al Sergas le valían los terrenos que el Concello de Cangas compró en O Viso y puso a su disposición, ahora hay que buscar otros diferentes. Es más, Mercedes Giráldez concluyó que si ahora al Sergas no le gustan los terrenos de O Viso que busque otros y que los compre, pero que no obligue al Concello de Cangas a poner de nuevo dinero encima de la mesa para que después no se construya nada, a pesar de figurar en los presupuestos de la Xunta de Galicia en tres años, hasta que desapareció totalmente.