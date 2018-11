Los grupos trabajan en consensuar una propuesta conjunta para el pleno de la sanidad

Todos los grupos políticos de la corporación municipal de Cangas buscan una propuesta consensuada para llevar mañana al pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para debatir la situación de la sanidad en Cangas. Y parece que todos están dispuestos a poner su granito de arena.

La propuesta inicial del PP es la de poner a disposición del Sergas los terrenos necesarios para construir el Centro Integral de Saude (CIS) y para el centro de salud unificado de Aldán-O Hío. El gobierno local, concretamente el concejal de Sanidade, Tomás Hermelo (ASpUN), entiende que antes de los terrenos es necesario abordar otras cuestiones. Así que lo que plantea Hermelo es instar al Sergas a ue cubra el 100% del personal sanitario de Cangas, instar a la Consellería de Sanidade a tener una reunión con la coporación municipal para analiar y consensuar el estuio sanitario para Cangas y Moaña elaborado por Gesmédica e instar al Concello de Cangas que se garanticen los errenos adecuados para las nuevas necesidades sanitarias de Cangas previa definición del Sergas de todas las especialidades previstas en cada una de ellos y la garantía económica para su construcción. Tomás Hermelo señala que el estudio de Gesmédica no menciona para nada el centro de salud de Aldán O Hío para los que ya hay terrenos desde el año 2012 en O Viso, en la parroquia de O Hío. Según el concejal de Sanidade el PP se mostró bastante recpetivo y no esconde que en la reunión de hoy de todos los portavoces se puede alcanzar un acuerdo para que al pleno llegue una moción consensuada.

El BNG está abierto al consenso pero no pasa por alto que fue el PP quien alentó el conflicto entre Aldán-O Hío y no entiende porque los terrenos de O Viso ahora no valen, cuando son los que el Sergas aceptó. Así que no será fácil convencer en este punto al BNG. También hay que recordar que fue el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE) quien escogió los terrenos de O Viso tras una intensa búsqueda, también en Vilariño, donde ahora dice el PP que pueden haber terrenos disponibles.