Carmela Silva recibe a las lideresas de Guatemala que visitarán Bueu

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, recibió ayer a las lideresas indígenas guatemaltecas Juventina López y Manuela Xocol, protagonistas de la gira "Mulleres que cambian o mundo", que visitará mañana Bueu y lo hará también con Pontevedra, Vigo, Silleda, A Estrada, Lalín, Caldas, Vilagarcía y O Grove. Silva ensalzó la figura de las dos mujeres, a las que calificó como "mulleres potentísimas e empoderadas que están decididas a cambiar o mundo" en un acto en el que también manifestó la necesidad de cambiar esa realidad universal "desde a igualdade, coa participación da metade da poboación que somos as mulleres, cunha mirada plural e horizontal e entendendo que as loitas por construír sociedades xustas soamente se vai acadar se as mulleres somos protagonistas". Lo hizo durante la clausura de la muestra "Tecedoras de cambio", en la que las guatemaltecas también están representadas.

Las dos indígenas visitan mañana Bueu para ofrecer una conferencia en la Sala Amalia Domínguez Búa.