La Policía Local de Bueu amplía sus competencias

Asumen con sentido del humor que sus competencias se han ampliado y que, después de patrullar la calle y de horas de oficina también les toca abordar tareas de limpieza de su sede. Al menos este ha sido el panorama para la Policía Local de Bueu a lo largo de los últimos diez días, en los que no han contado con servicio de limpieza, teniendo que asumir los propios agentes algunas de estas funciones. Recoger y bajar la basura o echar mano de la escoba y la fregona han sido estampas habituales en estos días, ante la ausencia del habitual personal de limpieza.

Los agentes locales desconocen la razón por la que ya no disfrutan del servicio de limpieza. Solo saben que la persona encargada hasta hace poco de esa tarea en la sede de la Policía Local, ubicada junto al muelle, ya no está trabajando, y todavía no ha habido un sustituto. Alguno ve cierto agravio comparativo con respecto a otras instalaciones municipales, que no se han visto en una tesitura semejante en estos tiempos.

Mientras tanto, los turnos de trabajo se complementan con esa otra labor muchas veces injustamente tratada pero siempre necesaria. Junto a los elementos de defensa, las esposas o el arma reglamentaria la fregona se ha convertido en una herramienta más. Casi tanto como el hecho de finalizar el turno y recoger las papeleras para llevar las bolsas al contenedor de basuras, aún con el uniforme puesto. "Ya tenemos algo más que hacer", afirma alguno de los agentes, sin perder la sonrisa pero con espíritu crítico.

La problemática en las oficinas policiales era ayer desconocida por el gobierno buenense, que achaca la situación a un malentendido a la hora del reparto de las instalaciones entre las personas responsables de la limpieza. La edil Silvia Carballo asegura que la plantilla está al completo, una vez se ha superado una etapa en la que hubo varios trabajadores que terminaron contrato o alguno que estuvo de baja y se realizaron las nuevas contrataciones. Es por ello por lo que no hay ninguna razón objetiva para que se suspendiese la limpieza en la sede de la Policía Local. Un error parece estar detrás de una situación que ha provocado alguna escena atípica pero que desde el concello prometen subsanar de forma inmediata.

Paralelamente, desde el concello se sigue con el proceso para contar con una bolsa de empleo temporal en el servicio de limpieza, para la cual hay inscritas más de medio millar de personas. La lista servirá para cubrir bajas, picos de trabajo o programas específicos.