Fallece a los 103 años de edad Catalina Puig Davila, la "abuela" Bueu

Bueu despidió ayer a la que se podría considerar su "abuela". Catalina Puig Davila, de 103 años de edad, falleció el domingo en su vivienda de la Avenida Montero Ríos. Había cumplido los 103 años el pasado 24 de abril y en una entrevista con FARO volvía a mostrar su sentido del humor. "Los años me pesan, pero puedo con ellos. Pero no te disgustes, si me ofreces quedarme con tu edad firmo el trato ahora mismo", respondía con una gran sonrisa. En aquel momento no era la persona más longeva del municipio ya que en Beluso había otra mujer, Mercedes Moares Pastoriza "Mercedes de Viramundo", que en ese mismo mes de abril cumplía 105 años. Esta mujer falleció poco después, en junio. Catalina Puig fue maestra y una de las primeras alfombristas de Bueu, por lo que fue homenajeada en la primera gala organizada por la Asociación Alfrombas del Corpus de Bueu.

Según los datos del departamento de Estatística del Concello de Bueu, después del fallecimiento de Catalina Puig, en estos momentos solo hay una persona centenaria en el municipio.