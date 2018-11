Siempre es buen momento

Es el momento de luchar contra la violencia de género. Y los alumnos del IES María Soliño de Cangas están convencidos. "Ármate muller, armémonos. Por ti, por min e por todas as nosas irmás. As que xa non están e as que virán. É o momento. Xuntas e xuntos si podemos cambialo" es uno de los mensajes que lanza el corto É o momento, realizado por tres alumnos del centro de estudios cangués y que ha sido premiado por la Xunta de Galicia. Los galardones se entregan mañana en Santiago de Compostela.

Icía Escribano, Yeray Gil y Raquel López presentaron en las clases de Cultura Audiovisual una propuesta arriesgada y su apuesta les ha valido para ser elegidos como representantes del instituto y, a continuación, para lograr el reconocimiento de la Xunta. El ente ha acordado concederles el primer premio en la categoría audiovisual del certamen convocado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre.

Escribano, Gil y López presentaron una pieza audiovisual grabada entre el centro y Vigo y producida con sus dispositivos móviles. La obra comienza con una batería de fotografías en las que aparecen en primer plano alumnas, profesoras, personal del centro y familiares. "Criadas na sumisión. Acostumadas a vivir baixo a vontade dun home" comienza la voz en off para proseguir denunciando situaciones habituales a las que las jóvenes deben hacer frente. "Afeitas a non camiñar soas pola noite, a non levar a saia moi arriba, pero tampouco moi abaixo" prosigue relatando con su voz Raquel López. Ellas son las encargadas de protagonizar los contextos habituales en los que se producen actos de violencia de género y ellos -Noel Malvido, Pedro Aguete y Brais Lago- cogen el testigo para "excusar" sus actos: "Pedías a berros que che tocara", "Ías provocando" o "Non ten nada malo que che piropeen" son algunas de las justificaciones pronunciadas. La pieza audiovisual dura casi dos minutos y comienza en blanco y negro para dejar paso al color cuando las protagonistas reclaman su libertad. "Quero ser a única dona da miña vida, quero que deixen de violarnos física e psicoloxicamente", piden con una voz más enérgica.

El objetivo del certamen -en el que participaron alumnos de 50 centros educativos gallegos- era "promover a reflexión sobre a loita contra a violencia de xénero dentro dos centros educativos". Así, el proyecto cangués será premiado mañana por la Xunta en un acto que se realizará en el Edificio Administrativo de San Caetano (12:30 horas) y al que asistirán todos los alumnos de Artes del IES María Soliño desplazándose en un autobús facilitado por la Xunta. También asistirán la directora del centro, Aranzazu Vega, y el profesor de Artes Plásticas y Audiovisuales encargado de tutorizar el trabajo, Joseba Rodríguez.

Los alumnos del IES Moncho Valcarce de As Pontes y del IES de Melide recogerán sus menciones correspondientes a los primeros premios en el apartado de imagen gráfica, mientras que el IES María Soliño de Cangas hará lo propio en la categoría audiovisual conjuntamente con los estudiantes del IES Vilalonga de Sanxenxo.