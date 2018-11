Unos 300 moañeses muestran su alarma por contar con un solo médico de urgencias

Alrededor de 300 personas acudieron ayer a la llamada de la Mesa da Sanidade de Moaña para participar en una concentración de protesta, delante de la Casa do Mar de la villa. Los congregados mostraron su alarma por el hecho de que este mes el Punto de Atención Continuada (PAC) tenga un solo médico durante los domingos y festivos debido a que el Sergas no cubre una baja de larga duración de una de las facultativas. Una situación que, a falta de conocer los horarios definitivos, desde el personal temen que se prolongue también a los domingos y festivos de diciembre.

Los organizadores de la protesta instalaron dos mesas de recogida de firmas exigiendo este refuerzo del servicio de urgencias. Las firmas se enviarán en las próximas jornadas a la Consellería de Sanidade. Pusieron de manifiesto el hecho de que si el médico operativo sale a una urgencia o debe acompañar a un herido en una ambulancia a Vigo, todo Moaña se podría quedar hasta una hora sin atención médica de ningún tipo.

El acto arrancó con Concha Trigo, de la Asociación de Mulleres, dirigiéndose a los congregados. El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Francisco Ferreira, leyó después un manifiesto firmado por trabajadores de la sanidad en el centro de salud local. "Nun día coma o de hoxe, están traballando e velando pola nosa seguridade, pero non están ao marxe destas demandas", comenzó para pedir un aplauso al personal médico de Moaña.

Los profesionales reconocen que es cierto que no existen médicos suficientes para cubrir a los que se jubilan, pero ponen de manifiesto los "precarios" contratos temporales que se ofrecen a los que podrían cubrir bajas y vacaciones.

Concluyeron su carta entendiendo que los problemas en la gestión de los recursos de la sanidad pública gallega "non son unha casualidade, senón que son intencionados". Pues argumentan que existe una "privatización encuberta coa excusa de que non hai profesionais. O que se busca é que no futuro haxa atención médica para os ricos e os pobres teñan que conformarse coa beneficencia".

El acto concluyó con la intervención de la alcaldesa, Leticia Santos, quien agradeció a los asistentes a una protesta "convocada de urxencia o pasado martes". Insistió en la teoría de que la Xunta buscaría "privatizar distintos sectores da sanidade" y recordó que el Hospital Álvaro Cunqueiro "temos que pagalo dúas veces porque lle entregaron a unha empresa a súa construcción e xestión". La alcaldesa añadió que gestionar la sanidad supone atender "un dereito básico" y llamó a impedir "pasos atrás nun servizo sanitario todavía de calidade, para non regresar a cando a maioría da xente non tiña atención médica". La regidora concluyó recordando que con las movilizaciones Moaña demuestra "que non admite máis recortes, como non admitiu no verán o intento de quitar a atención primaria de tarde".

La protesta la encabezaron miembros del gobierno local (BNG y PSOE), la Federación vecinal A Chamusca, y la Plataforma da Sanidade, como integrantes de la mesa de participación sobre este asunto. Entre los concentrados estaba también el concejal de XM, Javier Carro, quien sin embargo no participa en dicha mesa, como tampoco lo hace el PP local.

La mesa consideró el pasado martes que esta falta de refuerzo en el servicio de urgencias supone una "neglixencia" y un riesgo para los vecinos. Este problema se repetía periódicamente desde la pasada primavera, pero solía resolverse con contrataciones puntuales o desplazando a uno de los médicos del PAC de Cangas a Moaña, dejando al centro de salud cangués sin el refuerzo que se había establecido durante el cierre parcial del Corredor do Morrazo.