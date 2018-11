Quejas por el apoyo a presos de Resistencia Galega en el concierto de Dakidarría en Bueu

Vecinos de Bueu han mostrado su malestar por el apoyo que se mostró a presos de Resistencia Galega en el concierto por el decimoquinto aniversario de Dakidarría, celebrado el sábado en dentro del programa de las Festas de San Martiño. Durante el recital se corearon consignas contra la dispersión de estos presos -todos ellos encarcelados fuera de Galicia- o reclamando su liberación. Asimismo se colocó una pancarta en la carpa con la inscripción "Que voltem para a casa" y las imágenes de tres de estos presos, Eduardo Vigo, Raúl Aguilheiro y Roberto Rodríguez.

El concejal de Cultura buenense y a la vez diputado provincial del mismo área, Xosé Leal, enmarcó lo sucedido dentro de "a liberdade de expresión dos grupos, algo onde o concello ten pouco que dicir. Vivimos nun momento no que a liberdade de expresión está castigada e as administracións non temos que impedir este tipo de manifestacións". Eso sí, Leal -que estuvo presente en el concierto de Dakidarría- matizó que las declaraciones realizadas por el grupo fueron relativas "ao achegamento dos presos", pero que en ningún momento se hizo apología de la violencia o del terrorismo. "Respectamos todas as opinións sempre dentro del límites que marca a lei", sentencia Leal.

El diputado provincial subraya que las quejas "non me parecen o máis relevante" de un San Martiño que calificó de "auténtico éxito, con case dúas mil persoas presenciando ese concerto".