Un queso de plata en Moaña

El certamen anual World Cheese Awards galardonó este año a un queso producido en O Morrazo. Más concretamente por la Cooperativa A MeixoEira, con sus instalaciones en la parroquia moañesa de Tirán. Los jueces del concurso celebrado este sábado en la ciudad noruega de Bergen otorgaron una medalla de plata a esta cooperativa por su queso curado de cabra, un producto que, paradójicamente, cuenta con una producción muy pequeña.

El concurso, con distintas categorías, contó en esta edición con la participación de 3.472 quesos procedentes de 41 países distintos. "Esta foi a primeira vez que presentamos un queixo. Producimos os catro tipos de queixo con leite que producen as nosas cabras. O curado ten unha maduración de catro meses e o empezamos a comercializar este ano. O premio supón un pulo importante para dalo a coñecer", explica Carlos Malvido, uno de los responsables de la cooperativa.

En cuanto se conoció la decisión del jurado, comenzaron a recibir llamadas de distintos puntos del Estado. "Nos chamaron particulares de Barcelona, Madrid e Extremadura, interesados por este produto", señalan. Aunque lo cierto es que producen para consumo de proximidad y de momento no cuentan con muchos kilos de este queso para su venta. "Precisamente agora é cando menos leite producen as cabras. Recollemos uns 100 litros ao día. Temos algo de queixo curado na reserva pero non haberá máis probablemente ata abril", desvelan. Un charcutería en el mercado de Teis, su distribución propia de proximidad, el mercadillo de Moaña o algunos puntos de venta en Cangas y Marín son casi las únicas opciones que tienen los amantes de los quesos para disfrutar de este producto galardonado.

Fueron 16 los quesos gallegos que consiguieron una medalla en los World Cheese Awards de esta edición.