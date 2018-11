De sol a sol rodeados de vino

Los trabajadores de los 16 furanchos de San Martiño que abren hoy, a partir de las 13.00 horas, ultimaban ayer los detalles y se aprovisionaban de miles de litros de vino y de productos gastronómicos. Por delante tienen días de un trabajo intenso. Algunos dormirán apenas dos horas. La jornada de hoy arranca con un festival de música tradicional. Las verbenas nocturnas no comenzarán hasta el viernes 9. Los puestos de la carpa cerrarán los días sin música por la noche, mientras los furanchos en bajos de casas permanecerán abiertos durante los 10 días.

Los 16 furanchos que venderán vino de casa y productos gastronómicos tradicionales del otoño durante las concurridas Festas de San Martiño de Moaña abrirán hoy sus puertas. Ayer sus responsables apuraban las últimas horas para adecuar las barras y para aprovisionarse sobre todo de miles de litros de vino. Por delante tienen 10 días de trabajo intenso para los furanchos situados en bajos de casas. Los puestos ubicados en el atrio, por su parte, abrirán durante el festival de música de hoy y no volverán a vender vino hasta el comienzo de las verbenas nocturnas que tendrán lugar las noches del 9, 10, 11 y 12 de noviembre. "Eu levo cinco anos abrindo un furancho. Este ano comezo con 150 botellas de albariño e uns 70 litros de viño tinto. Se non chove seguramente teñamos que traer máis antes do final das festas", indica el vecino de Abelendo Abraham Queirós. Explica que a partir del viernes 9 "apenas durmiremos dúas horas cada día" y señala que empezó como furancheiro en San Martiño porque ya existía tradición en su familia, "pois meus pais montaran un posto facía anos".

También bajo la carpa del atrio bajo, instalaban ayer un puesto Iván Sousa y Laura Miranda. "A choiva non creo que nos afecte moito, porque a xente de Moaña sempre sube. Pero o día grande é moito máis bonito se fai bo tempo", explican. Llevan 8 años vendiendo vino y productos gastronómicos en esta fiesta. "Xa imos afinando á hora de traer viño. Nesta ocasión temos 180 litros de tinto en 600 botellas de Albariño". En su caso, el único descanso que tendrá los días de verbena será " de sete da mañá a dez e media, que teremos que estar xa repoñendo". Pese al trabajo intensivo, explican que esta fiesta "é unha boa opción para sacar cartos en poucos días".

Esta tarde, antes de la Festa da Mocidade con conciertos nocturnos, los actos festivos arrancarán con una misa a las 19.00 horas, la actuación, dentro del templo románico, del grupo coral Orfeón de Moaña y del tenor moañés Ignacio Chapela.

A primera hora de la tarde abrirán sus puertas los furanchos y se celebrará también un torneo de tiro á chave. La jornada de hoy supone un aperitivo hasta la llegada de las actuaciones de las orquestas que trasladará el centro neurálgico de Moaña a la parroquia original de la villa.