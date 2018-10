La Autovía do Morrazo, al completo en mayo

Las obras del último tramo de la autovía do Morrazo, con un trazado de 3,85 kilómetros entre el enlace de Meira y la tercera salida de Cangas, están ejecutadas ya al 60% y la previsión es que la carretera de alta capacidad esté completa alrededor del mes de mayo de 2019, en menos tiempo del previsto inicialmente. Así lo explicó esta mañana la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, durante una visita a las obras junto a los técnicos de su departamento y al delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves. "As obras se están a executar a bo ritmo. As voladuras para os desmontes están rematadas e o movemento de terras está listo ao 90%", explicó Vázquez. Asimismo, recordó que la ampliación de dos de los pasos inferiores está casi lista mientras los pilares del segundo viaducto de A Fraga se encuentran totalmente acabados.

En estos momentos la empresa constructora -la UTE formada por Covsa y Taboada y Ramos- está instalando las vigas del tercero de los nueve vanos del viaducto. Es el que pasa justo sobre la carretera provincial Meira-A Fraga ( EP-1102), lo que obligó ayer a cortar el paso en esta vía por motivos de seguridad. Desde la propia empresa constructora explican que toda la estructura del segundo viaducto estará ejecutada a finales del presente año, a falta de la extensión de la capa de rodadura y otros trabajos previos a la puesta en servicio como las vallas de seguridad o la protección a ubicar en el hueco entre el nuevo y el viejo viaducto, cuya naturaleza está todavía en estudio.

Con la estructura más compleja avanzada hasta este punto, buena parte de las fuerzas de trabajo se centran también en acelerar la ampliación del paso inferior de la carretera entre Moaña y Marín (PO-313), que seguirá cortada un mínimo de dos meses más.

Ethel Vázquez, que pidió disculpas ante los usuarios y alcaldes de la comarca por las molestias que causan en la circulación "unhas obras tan complexas", explica que antes del próximo verano el tercer y último tramo debería entrar en servicio. Inicialmente las previsiones fijaban el final de los trabajos en agosto de 2018, pero "pero estamos a traballar intensamente e coa máxima axilidade", indica la titular de Infraestruturas. Defiende que, con la apertura de los dos primeros subtramos el pasado mayo, los 11 kilómetros de autovía "libre de peaxes" servirán para mejorar la seguridad viaria "e a competitividade" de O Morrazo.