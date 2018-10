El gobierno adelanta que recurrirá al Supremo el fallo del TSXG de anular las nuevas tarifas del agua

El gobierno tripartito de Cangas recurrirá en casación al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la ordenanza municipal que regula las tarifas del agua de Cangas aprobadas por el Concello el 2 de diciembre de 2016 y entraron en vigor en 2017. Así lo confirmaron ayer la alcaldesa accidental, Mercedes Giráldez, y el concejal de Facenda y Urbanismo, Mariano Abalo, que anunciaron que el lunes tendrían una reunión de confirmación, pero que ya se habían puesto en contacto con los abogados que ahora tiene el Concello y que se iba a ir en esa dirección.

Este hecho pone de manifiesto que el gobierno local tenía desde hace días la sentencia judicial en su poder y no quiso hacerla pública. También hay que mencionar que con los nuevos abogados se cambia de criterio, ya que el primer fallo del TSXG, el que anulaba las tarifas de 2015, no se recurrió. La alcaldesa accidental hacia ayer hincapié en que el alto tribunal no decía que las tarifas eran ilegales, sino que consideraba que el informe de Emalcsa no se podía considerar un informe técnico económico, al realizarlo una empresa privada. Por su parte, Mariano Abalo manifestó que ni la UTE ni el PP iban a marcar la ruta del gobierno. Asegura que hay antecedentes suficientes para que el recurso prospere porque hay ordenanzas municipales realizadas por empresas privadas, aunque recalcó que Emalcsa (Empresa Municipal de Aguas de La Coruña) no era una empresa privada, como aseguraba el alto tribunal gallego, sino una empresa pública, en realidad. Añadió también que el Concello de Cangas es perfectamente competente para aprobar ordenanzas municipales. Hay que señalar que el argumento del TSXG para tumbar la ordenanza que rige el precio del agua de 2017 es el mismo que el de 2015, la falta de informe técnico-económico. Y hay que mencionar que el Concello de Cangas, esta vez, fue condenado ya a pagar las costas procesales y que acudir al Supremo supondrá también un dinero extra.

La alcaldesa accidental también afirma que no hubo acuerdo con la UTE Cangas Gestión para las tarifas de 2017, ni tampoco una reducción de la inversión, aunque el informe de Emalcsa era bien visto por la concesionaria. Comenta que cuando llegó el citado informe aún se estaba en conversaciones, que se rompieron después tras el inicio del expediente de rescisión de contrato, que es lo que eleva el conflicto del agua en Cangas.

El grupo municipal del Partido Popular, a través del concejal Pío Millán, aprovechó el nuevo fallo judicial para criticar la labor del gobierno en todo lo relacionado con el ciclo del agua. "Tres anos e medio nun continuo engano e estafa por parte do goberno de Cangas hacia a veciñanza do municipio. Onde se atopan as promesa de arranxar o problema do Ciclo da Auga e municipalizala, o que está claro é que xa crearon máis problemas sobre este tema e non solucionaron ningún". Pio Millán recuerda que el PP ya advirtió en el pleno donde se aprobó la ordenanza que el estudo realizado por Emalcsa tenía errores en la media en que parte de la fecha del 1.01.2015, cuando en realidad es que las nuevas tarifas no se iban empezar a recaudar a partir del 1.01.2017, por lo que se llevaría un retraso de dos aos que no se van a recuperar. "Considerabamos que as previsións de Emalcsa eran imposibles de cumprir, polo que non había posibilidad de que se cumpliera el equilibrio económico, atendiendo a esa previsión del IPC y del crecimiento vegetativo. O informe e irrealizable e crearía un déficit a medio-largo plazo para o Concello que sería insostible", señala Pío Millán.