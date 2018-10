La Audiencia niega el carácter comunal del monte de Aldán por la falta de un colectivo legitimado

Los magistrados de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra emitieron ayer, con mucha mayor celeridad de la prevista, la sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por el vecino José Bermúdez Docampo -en representación del resto de los vecinos de Aldán- a través del que pretendía, en segunda instancia, que la justicia reconociese la titularidad comunal de 280 hectáreas de monte en la parroquia. El fallo fue un jarro de agua fría para el colectivo de vecinos que lleva 14 años de procedimientos ante la justicia. Y es que los magistrados acordaron desestimar el recurso "por falta de legitimación activa", al considerar que no está debidamente justificada la existencia de un grupo o colectivo comunal con una mínima organización.

No obstante, el fallo rectifica a la juez de primera instancia en la presunta ilegitimidad del propio demandante, asegurando que está acreditada su residencia habitual en la parroquia y por lo tanto su capacidad de actuar en nombre de todos los vecinos en asuntos de montes de propiedad comunal. Por ello, el fallo exime al demandante del pago de las costas del procedimiento. La única salida que le queda ahora a los vecinos pasa por presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, extremo que todavía no tienen decidido.

La sentencia, al igual que ocurrió en primera instancia, no fija la titularidad de los montes en litigio, aunque sí entra en el asunto en varios puntos aludiendo a la fase pericial del juicio. Los magistrados aseguran que la prueba pericial histórica y técnica que presentó el historiador Balboa López "no alcanza a acreditar la realidad que defiende la existencia del aprovechamiento consuetudinario de los montes pretendidos atribuidas a los vecinos de la parroquia de Aldán, como grupo social efectivo identificable en el que se integraría, y en cuyo beneficio actuaría, Bermúdez Docampo". Añaden que la pericial histórica no resulta atendible porque "en realidad no deja de ser un relato general del devenir y desarrollo de las circunstancias e hitos históricos que relaciona, precisado de un concreto encaje y ajuste a la situación de los montes que nos ocupa".

Otorgan validez, por lo tanto, a la perito judicial a la que atribuyen haber aclarado y explicado "de modo coherente" la titularidad privada de dichos montes. Los magistrados aluden también a la decisión del Jurado Provincial de montes de 1980 y a una sentencia de 1957 que "vinieron a significar y recoger la inexistencia de propiedad comunal reconociendo la titularidad del Señorío de la Torre de Aldán, acreditada por numerosos testimonios".

Los montes demandados son reconocidos como privados tanto por los herederos del conde de Aldán como por varias promotoras privadas como Promalar y Tiempo de Ocio, además de otras sociedades y la regencia de la residencia de la tercera edad Geriatros, que levantó sus instalaciones en una parcela adquirida precisamente a Promalar.

Con respecto a la carencia de un grupo comunal, en sus fundamentos los magistrados señalan que "no es precisa la existencia de una agrupación, asociación ad hoc o de otra entidad civil o administrativa constituida para la defensa del monte común", de ahí que entiendan la falta de legitimación activa para reclamar la titularidad colectiva de esta superficie forestal.