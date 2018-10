El Sergas desplaza a un médico de Cangas al PAC de Moaña al quedar sin facultativo por falta de sustituto

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña estuvo ayer sin médico a primera hora de la tarde durante un tiempo de unos 20 minutos, lo que ocasionó las quejas de los usuarios del servicio de urgencias y desveló el precario sistema de reorganización de horarios que sufren los profesionales de este servicio. Y es que las carencias para sustituir a una doctora con reducción de jornada desde hace un mes y medio genera que en cada guardia que le toca, unas ocho al mes, la administración tenga que recurrir a las listas de sustitución para contratar a una persona distinta por horas. En el caso de no encontrar a esa persona se obliga a un traslado de Cangas a Moaña a uno de los dos médicos del PAC cangués.

En el caso de ayer, la persona elegida para cubrir esas horas no pudo acudir por enfermedad y una de las doctoras de urgencias de Cangas fue avisada sobre las 14.30 horas de que debía atender en Moaña. De ahí el retraso en el comienzo del servicio durante unos 20 minutos.

El horario del PAC de Moaña es de tres de la tarde a ocho de la mañana cada día. La doctora con reducción de jornada -una situación que se puede prolongar varios años- debe trabajar de once y media de la noche hasta el final del servicio. Sin embargo, la Administración le solicitó que comenzase a las nueve de la noche cada día para facilitar la reordenación de horarios, lo que aceptó. Por lo tanto, cada día que le toca de guardia, la persona sustituta trabaja en el PAC entre las 15.00 y las 21.00 horas y la titular de la plaza entre esa hora y las ocho de la mañana.

Cuando no encuentran un candidato disponible en las listas de sustitución es habitual que desplacen a un médico del PAC de Cangas, dejando el servicio cangués con solo un facultativo, tal y como estaba antes del refuerzo planteado con las obras del Corredor do Morrazo. Si esto ocurre un fin de semana, la administración suele recurrir a un médico de urgencias de Vigo.

El personal del centro de salud de Moaña entiende que la falta de candidatos se debe a que la Xunta no saca una plaza fija a media jornada, obligando a los médicos a contratos por horas o a desplazamientos entre distintos centros de salud, con coche particular, y con avisos con poca antelación. Tampoco comprenden desajustes como el de ayer, cuando la reducción de jornada de una de las doctoras se conoce desde hace al menos un mes y medio.

Critican también que durante la huelga de los PACs que comenzó este martes por sobrecarga de trabajo, entre otras demandas, sanidade establezca que los dos médicos de Cangas deben trabajar como servicios mínimos y, sin embargo, en situaciones como la de ayer se deje el PAC cangués con un solo profesional durante toda la tarde.

Sergas

Desde el Sergas, por su parte, alegan que los servicios de urgencias de Cangas y Moaña forman una única unidad con dos cabeceras, por lo que no es extraño desplazar a un médico entre ambos centros de salud. Argumenta también que no se contrata a media jornada a un sustituto de forma fija por falta de candidatos y aseguran que el centro de Moaña no se quedó sin asistencia médica, pues en caso de urgencia se podría recurrir a los médicos de familia del turno de tarde.