La prueba para una plaza de auxiliar en Cangas tenía preguntas con respuestas marcadas

Aspirantes a cubrir una plaza de auxiliar administrativo de funcionario interino en el Concello de Cangas presentaron reclamaciones por detectar anomalías en los exámenes. Estos aspirantes señalan que en algunas preguntas, concretamente, la 38 y la 42, la respuesta correcta estaba marcada, bien con una línea por debajo o con una cruz. Este error se apreciaba solo en los exámenes en gallego, no en los que estaban en idioma castellano. Esta situación anómala que en el Concello se reconoce, se pudo deber al celo garantista del tribunal que elaboró las preguntas horas antes de que se celebrara, marcando las respuestas exactas, pero después al tribunal se le olvidó de borrarlas.

Es un error técnico, pero que casi con toda seguridad obligará a la repetición del examen, porque es muy evidente y además se produce un agravio comparativo, porque no sucedía lo mismo en el examen en castellano. De momento, el tribunal no hizo pública su decisión. Hay que recordar que se trata de un tribunal completamente técnico, formado por trabajadores del Concello de Cangas, en el que no hay ningún político. Señalar que las pruebas se realizaron el pasado día 10 de octubre y se habían inscrito 300 aspirantes, aunque ese día solo se presentaron 210.

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, presentó ya el martes un ruego en el registro municipal en el que pide que de forma inmediata se proceda a la anulación de la prueba realizada y se convoque a los admitidos a efectuar un nuevo ejercicio. Según el Partido Popular, esta situación es una flagrante alteración de las bases, "que vai a provocar as lóxicas impugancións. Xa existen a día de hoxe algunha reclamación e é previsible que no momento de coñecer a lista de aprobados se presenten aínda máis".

Sotelo

Para José Enrique Sotelo lo sucedido con este proceso selectivo es "unha mostra máis de improvisación e claro exemplo de como funciona o noso Concello é a realización do examen de auxiliar administrativo con preguntas marcada o con contestación con diferente tipo de letra".

Ya anuncia José Enrique Sotelo que seguramente que los responsables políticos, "como é costume, botarán as culpas os funcionarios, pero desde o noso punto de vista é unha grave irresponsabilidade. Esiximos que se tomen medidas canto antes para evitar dano máis grandes", manifiesta José Enrique Sotelo.