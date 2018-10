Moaña remite al Sergas el informe para el centro de salud con 2.066 m2 y 44 aparcamientos

El gobierno bipartito de Moaña ha remitido a la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Servicio Galego de Saúde (Sergas), el informe urbanístico y el proyecto de urbanización del polígono de Sixalde (SUNC 11), próximo a la casa consistorial y que linda con la calle Rosalía de Castro, en donde desde hace años está fijada la parcela para la construcción del nuevo centro de salud de cara a la firma del convenio de construcción de este centro. Con este envío, que se realizó el lunes de esta misma semana, el Concello cumple con los acuerdos alcanzados en la última reunión con la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, hace una semana, que le requirió documentación respecto a los metros cuadrados existentes y el número de plazas de aparcamiento, después del baile de cifras existente.

En julio, el Concello había recibido del Sergas una propuesta de convenio para construir el nuevo centro de salud, al mismo tiempo que el estudio de necesidades sanitarias encargado por la Consellería de Sanidade para este municipio y Cangas, en donde había una diferencia notable en los metros de la parcela exigidos, ya que el Sergas pedía una de 3.350 metros cuadrados, cuando la zona reservada es de 2.066. De ahí que desde la Consellería de Sanidade trasladaron su interés en poder contar con el proyecto de urbanización del ámbito en donde se reserva el suelo para el centro de salud para comprobar que la parcela cuenta con todos los retranqueos y cesiones para los viarios contemplados y confirmar que los 2.066,87 metros son totalmente útiles para acoger el edificio.

Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, del proyecto de urbanización, tanto en los planos como en la memoria, "se pode deducir inequívocamente que retranqueos e cesións para viarios xa están contemplados e quedan fóra deses 2.066 metros cadrados". Además de comprobar en la documentación remitida la superficie de aprovechamiento residencial, equipamiento (centro de salud) y espacio libre (zona verde), se puede observar el diseño de la calle que atraviesa el ámbito desde la rúa Sixalde hata la rúa Rosalía de Castro.

Es en este punto en donde se da respuesta a las dudas sobre las plazas de aparcamiento. El Sergas pedía aclaraciones si el PXOM establecía un estándar de estacionamientos que le pudiera obligar a construir un centro de salud con un número determinado de plazas, incluso tener que recurrir a un aparcamiento subterráneo. En el informe remitido apor el Concello, consta que el uso de dotación pública no cuenta con determinación expresa del número de plazas de estacionamiento mínimas dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña: "O informe é claro e conclúe que só deberán incluirse aquelas que resulten precisas para o desenvolvemento da actividade e sempre a criterio da administración que promove a dotación (Sergas neste caso) e segundo a súa normativa sectorial".

La dotación de plazas se cubren con la apertura del nuevo vial entre las rúas Sixalde y Rosalía de Castro, que es de sentido único de circulación y que permite espacio para 44 plazas para vehículos.

En el informe emitido por la asistencia técnica municipal se concluye, además, que el terreno reservado para la construcción del centro sanitario no cuenta con más limitaciones de edificabilidad que no superar los 12 metros de altura, por lo que la parcela se adopta a las necesidades de la dotación: "Deste xeito xa non queda dúbida algunha de que as necesidades de edificabilidade demandadas polo Sergas quedan totalmente cubertas pola normativa en vigor".

Barreiro señala que el gobierno local ha cumplido urgentemente con los compromisos adquiridos en la última reunión con el Sergas, "grazas al avanzado dos traballos xa realizados e aos esforzos dedicados a este fin", y aguarda la misma celeridad por parte del Sergas y que de forma inminente envíe el texto del convenio adaptado a la realidad y las condiciones urbanísticas de la parcela para firmarlo cuanto antes.

Crítica del PP

Por otra parte, desde el PP, su portavoz, José Fervenza, señala que este gobieno está haciendo lo mismo que el anterior de Millán cuando firmó el convenio para la construcción del auditorio sin tener los terrenos y no se pudo llevar a cabo. Añade que en este caso se van a perder 4 millones de euros y pide que el Sergas visite in situ los terrenos de Sixalde para que compruebe que no están a disposición, están sin urbanizar y sin entrada, además de que no hay informe de secretaría ni jurídico.