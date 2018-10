El alcalde de Cangas se recupera en el hospital tras ser operado con éxito

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ya subió a planta después de haber pasado la noche y gran parte de la mañana en la UCI del hospital Virgen de Fátima, de Vigo, donde fue intervenido de un pulmón por el cirujano Emilio Peña. La intervención, que estaba prevista para las 16.30 horas del miércoles, no se inició hasta las 18.30 horas.

La operación duró más de cuatro horas y se saldó con total éxito. Poco después de llegar a planta, alrededor de las 13.00 horas de ayer, el alcalde ya tuvo la compañía de sus familiares más allegados: su mujer, sus hijos, su hermano y su suegra. Cuentan que está animado y que ya "degustó" la comida adaptada a sus circunstancias. Tuvo tiempo, incluso, de interesarse por la situación del Concello de Cangas a través del periódico que le leyó su hermano, con quien recordó su infancia. También se interesó por la celebración del desembarco turco, que se conmemora a lo largo del este puente de la Hispanidad y al que ya casi quería asistir, según comenta su esposa María González. Dio orden a su hijo mayor para que grabara todo el espectáculo con todo lujo de detalle, para después visionarlo en casa. No hay que olvidar que esta idea de escenificar el desembarco turco en Cangas surgió de él, cuando ejercía en el anterior gobierno tripartito la concejalía de Cultura.

Comunicado de ACE

Por su parte, Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), organización política a la que pertenece el regidor local, emitió ayer un comunicado anunciando también que la operación se había desarrollado con éxito. "Fúchedes moitos e moitas as que vos interesáchedes estes días pola saúde e o benestar do compañeiro Xosé Manuel; a operación realizouse con éxito no día de onte (por el miércoles) e aínda que durmiu na UCI, por precaución e protocolo neste tipo de intervencións, xa acaba de subir a planta e atópase con bos ánimos. Agora tócalle descansar e coller más forzas das que levou para volver ao 100% á Alcaldía do Concello. Desde aquí queremos agradecer as mostras de agarimo e cariño que recibimos por parte de vós para darlle azos ao alcalde. Foi unha pequena pedra no camiño que xa está superada. Continuamos na loita!", concluye el comunicado.

La esposa de Xosé Manuel Pazos, María González, aseguraba ayer que su marido estaba muy animado y que el cirujano había dicho que "era un ferrote".

También manifestó que desde el centro hospitalario le habían comunicado que estaría ingresado hasta el lunes fijo y que después tiene todas las posibilidades de marcharse ya a recuperarse a su domicilio.

Numerosos vecinos de Cangas también llamaron ayer a FARO DE VIGO interesándose por cómo había salido la intervención a la que fue sometido el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos.