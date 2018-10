Intervención considera que el gobierno debe sacar otra vez a concurso la piscina municipal

El gobierno local de Contas está dispuesto a abrir un nuevo concurso para la contratación del servicio de la piscina municipal, que lleva postergando más de un año. Lo anunció ayer el concejal de Deportes, Xoán Carlos Chillón (BNG) después de que a preguntas del concejal del PP Pío Millán, el interventor manifestara que lo lógico era que el Concello sacara de nuevo el contrato a concurso, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo tumbase por "no respetar una regla esencial del procedimiento, la relativa a la valoración de los criterios subjetivos. El citado tribunal tomó la decisión en marzo de 2017 y aunque el Concello podía recurrirla al TSXG, no lo hizo.

Por otra parte, no hubo contestación por parte del gobierno municipal de Cangas a la situación que denuncia el Partido Popular, donde habla de 144 reparos de Intervención por importe de 7,6 millones de euros y de fraccionamiento irregular de contratos, de los que advierte también el técnico municipal en sus reiterados informes. Y no existió respuesta porque el concejal de Facenda Mariano Abalo no asistió ni tan siquiera a la reunión de la Comisión Especial de Contas, a la que tienen que ir las cuentas de 2017. Por enésima vez, el edil de Facenda no asistió a una comisión informativa en las que se abordan asuntos económicos. Mariano Abalo tampoco quiso contestar ayer a las acusaciones del grupo municipal del PP y a su intención de llevar al Consello de Contas lo que denominan graves irregularidades. Solo comentó que determinados reparos, como es el de la nómina del Personal, están ligados a la falta de una RPT. Pero Abalo quitó hierro a toda la denuncia del PP.

El concejal que presidía ayer la Comisión Especial de Contas, Xoán Carlos Chillón, no pudo contestar a las preguntas que realizó el concejal del PP experto en asuntos económicos, Pío Millán; solo se limitó a manifestar que el retraso en la presentación de la Conta Xeral de 2017 obedece a los cambios que hubo al frente de la secretaría xeral del Concello de Cangas. No obstante, Pío Millán replicó que de las cuentas quien se ocupa es Intervención.

Pío Millán no pudo, por menos, que manifestar su profundo malestar por el hecho de que Mariano Abalo no estuviese en la citada comisión. El edil del PP considera que se trata de un desprecio hacia la oposición municipal que, además, es reiterativo.

El fraccionamiento de contratos de los que advierte Intervención: habla de "presunta existencia", es consecuencia de que hay empresas que todos los meses facturan al Concello de Cangas. Pío Millán hubiese querido que Abalo o algún miembro del gobierno ofreciese alguna explicación sobre una situación de irregularidad que afea la conducta de la Concejalía de Facenda, pero también de la otras concejalías, que son las que impulsan esta supuesta política de fracción de contratos. Y ahí está el ejemplo de la piscina municipal del que habla el PP. . El Concello de Cangas sigue facturando a la empresa a la que había adjudicado, con anterioridad al nuevo concurso, este contrato por obra. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, depedendiente del Ministerio de Hacienda. estimó el recurso de una de las empresas que participaron en el concurso, Eulen, porque consideraba que la mesa de contratación no no respetó una regla esencia del procedimiento, la relativa a la valoración de los criterios subjetivos. Eso fue en marzo de 2017 y el contrato está ahora mismo prorrogado, de una manera que el PP considera que es irregular.