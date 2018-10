Un "sí, quiero" en el paraíso de Beluso

Fran y Pablo se dieron ayer el "sí, quiero" en una sencilla pero hermosa ceremonia celebrada en uno de esos "recunhos" paradisíacos: la Praia de Beluso. Rodeados de un centenar de personas, entre familia y amigos, ambos disfrutaron de una jornada inolvidable.

Uno de los contrayentes, Pablo, es natural de la parroquia de Beluso, pero era a Fran a quien le hacía más ilusión que el enlace se celebrase en un lugar tan especial como esta playa, con la ensenada de Beluso y Bueu al fondo. La encargada de oficiar la ceremonia fue la teniente de alcalde y concejala de Turismo, Silvia Carballo, que fue quien les asesoró sobre todos los trámites en el Concello. La edil se mostró encantada de la eligiesen a ella para un acto cargado de tanto simbolismo y les habló de la importancia "dunha nova vida en parella".

Durante su intervención también leyó una bonita leyenda que tenía como moraleja la importancia de cuidar el amor, "tanto no pasado, no presente e no futuro". También destacó la importancia de compartir este nuevo vínculo con la familia y las amistades que ayer les rodeaban.

La ceremonia civil fue sobre la arena de la Praia de Beluso, con lo que la otra parte de la celebración, la más lúdica y gastronómica, solo podía tener lugar a escasos metros. Una vez que Fran y Pablo se dieron el "sí, quiero" y sellaron su nueva alianza, acudieron a celebrarlo con amigos y familia al restaurante Centoleira. Desde allí, además de disfrutar de las delicias gastronómicas de Bueu, siguieron con el telón de fondo de la ensenada de Beluso y la ría de Pontevedra.