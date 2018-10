La subdelegada urge a Costas una reunión con Moaña para desbloquear el paseo de Seara

La nueva subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, se comprometió ayer a pedir a los responsables de Costas del Estado que mantengan una reunión a corto plazo con la mesa de diálogo de Moaña que se constituyó para desbloquear la construcción del paseo marítimo de Seara, que lleva años paralizado. Así se lo confirmó a la alcaldesa, Leticia Santos y a la teniente de alcalde, Marta Freire, en una reunión que ambas dirigentes locales mantuvieron ayer en la Subdelegación del Gobierno.

En primer lugar, solicitará a Costas medidas urgentes que permitan asegurar la estructura del astillero de Casqueiro, quemado hace más de un año en un incendio intencionado y por lo tanto abrir lo antes posible la acera de la calle Concepción Arenal, que está vallada desde el incendio. "A solución pode pasar porque Costas negocie directamente os pasos a dar coa Dirección Xeral de Patrimonio, ou ben que ceda os terrenos dos estaleiros tradicionais ao Concello, como temos solicitado dende fai anos", explicó tras la reunión Marta Freire.

La portavoz socialista de Moaña agradeció la "predisposición" de la nueva subdelegada para recibir a los representantes del gobierno bipartito de Moaña, lamentando que hasta ahora "case non coñeciamos á subdelegada".

El bipartito le trasladó toda la documentación en poder del Concello desde el inicio de la construcción de este paseo que debería unir las dos grandes sendas peatonales de Moaña. Se le explicó los pasos que da en estos momentos el ejecutivo, que a través de la mesa de diálogo con varios colectivos implicados y a la que renunciaron los grupos de la oposición acordó redactar un nuevo proyecto para finalizar el propio paseo y para rehabilitar y poner en valor las dos carpinterías de ribeira protegidas por Patrimonio.

"Explicámoslle á subdeledegada que hai dous tramos do paseo sen finalizar. Un é o de estaleiros, que é de Costas, e o outro é o tramo final, sobre o que non se tiñan os terreos cedidos cando comenzaron as obras", apunta Freire. Asegura también que trasladaron deficiencias de la tramitación inicial de esta obra "como a asinatura do convenio de construcción entre Concello e Xunta sen contar co pertinente permiso de Costas".

La intención del bipartito es que representantes de Costas se reúnan en breve con la mesa de diálogo "para que nos dean as directrices que temos que seguir para desbloquear o antes posible a finalización do paseo de Seara. Temos que saber qué alternativa podemos poñer enriba da mesa antes de encargar o novo anteproxecto". La alcaldesa, Leticia Santos, añadió que quieren tener de primera mano todas la información de Costas para poder acelerar la redacción de dicho proyecto.

Arquitecto

Por otro lado, la regidora de Moaña explicó que hoy mantendrán un primer contacto con el arquitecto Óscar Fuertes Dopico, después de que la mesa de diálogo acordase solicitar las líneas básicas del proyecto de rehabilitación de las carpinterías de Casqueiro y Calragho. "Lle comentaremos como están as cousas e estudará se lle interesa asumir o traballo de redacción do proxecto", apunta Santos.

El nombre de este arquitecto partió de la asociación cultural Sueste, que es la que utiliza los astilleros para su labor de recuperación de embarcaciones tradicionales. Se decantó por él debido a que se doctoró en arquitectura gracias a un estudio sobre las carpinterías tradicionales centrado sobre todo en las dos estructuras de madera del centro de Moaña, que son las catalogadas por Patrimonio. Este arquitecto asesoró también a la Xunta en la redacción de la nueva Lei de Patrimonio que incluyó por primera vez este tipo de estructuras relacionadas con la construcción tradicional de barcos.