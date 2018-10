Superheroínas contra el cáncer de mama

El calendario de Adicam, que se ha convertido ya en una tradición en la comarca, apuesta este año por el colorido y por la estética de cómic. Hasta 12 "modelos" por un día, diagnosticadas con cáncer de mama, han sido maquilladas con pintura corporal y han posado como superheroínas de los más variados estilos para un calendario que se pone hoy mismo a la venta en la sede del colectivo. Desde Adicam explican que buscan reflejar una actitud positiva y poner de relieve el comportamiento heroico de todas las afectadas por este cáncer. El fotógrafo es el cangués Dani Marcos.

La asociación de diagnosticadas de cáncer de mama presentó ayer su calendario solidario en el que posan 12 mujeres afectadas por esta enfermedad. El calendario, que se ha convertido ya en un clásico en la comarca, destaca este año por su gran colorido y su apuesta por un estilo alegre y desenfadado, pues todas las "modelos" se transformaron en superheroínas. Con el cuerpo pintado por la maquilladora Laura Lago, el body paint convierte a las diagnosticadas en personajes de cómic inventados como Super Muller o Super Avoa.

La fotografía y el montaje es obra del fotógrafo cangués Dani Marcos. Desde Adicam explican que de Dani Marcos y de Laura Lago salió la "excepcional idea así como el arduo trabajo de seleccionar a las heroínas, los maquillajes y el montaje".

La decisión de apostar por estos personajes fantásticos a modo de cómic parte de que "dende Adicam pensamos que todas somos superheroínas: As que son nais e as que non o son, as que traballan na casa e as que traballan fóra, as avoas e as máis noviñas. Todas temos un mundo que salvar e un mundo no que loitar", explican.

Desde este colectivo están convencidas de que las diagnosticadas con cáncer de mama son "superheroínas das nosas vidas. Aínda que a algunhas lles toca enfrontarse con muros máis altos e pode ser que a outras lles custe máis derrubar eses muros". Algunas de esas heroínas son fuertes y valientes, como la "Muller América" y otras más tenaces y sensibles como Frida Kahlo, pero todas ellas convierten a Adicam en una asociación "formada por un grande número de mulleres que aportan á sociedade positivismo e ganas de seguir adiante".

El color y la fuerza del cómic acompañará a los que compren el calendario de Adicam a lo largo de todo 2019. Los ejemplares estarán a la venta en la sede de la asociación en la Casa da Bola de Cangas desde hoy mismo. El precio del calendario de mesa es de 4 euros y el grande cuesta 6 euros.

Charla

Por otro lado, Adicam organiza hoy, a las 18.00 horas en su local, una charla-debate con varios médicos de familia sobre enfermedades autoinmunes.