La Alcaldía inicia el inventario y catalogación de las obras escultóricas del municipio de Cangas

La Alcaldía de Cangas promueve la elaboración de un inventario y catalogación de todas las esculturas públicas instaladas en el municipio. De esta forma, el regidor local, Xosé Manuel Pazos, recoge el guante que se lanzó desde el Patronato Xoán Piñeiro, en cuya última reunión en Cangas quedó patente el abandono de la mayoría de las obras de arte instaladas en el municipio y también que muchas habían quedado mal ubicadas con el paso del tiempo.

Xosé Manuel Pazos manifiesta que el Concello comenzará un trabajo de localización y catalogación y que cada obra contará con una ficha en la que aparezca el nombre del autor, el año en la que se instaló y la época. Según señala el propio Xosé Manuel Pazos, que antes de ser alcalde fue durante bastantes años concejal de Cultura, el Concello tiene localizado en este momento hasta el 90% de las obras de arte. Por lo que sabe el alcalde, hay un número determinado de obras de las que se desconoce el autor, debido a que fueron hechas en periodos de Escuela Taller y, otras, que con los cambios habidos en el municipio quedaron escondidas.

En la alameda de Aldán hay obra escultórica que no tiene autoría y no está fechada. También hay otras que en la Alameda Vella quedaron ocultas al paso del público y que son de gran valor escultórico, Xosé Manuel Pazos, pone como ejemplo de obra susceptible cambiar de lugar la que está en el parking del Auditorio. Pero ya advierte que si hay que cambiar alguna de sitio será tras la decisión de una comisión de expertos y contando con el apoyo vecinal. Cangas cuenta con obra escultórica de grandes artistas, como Luis Coia, Xoán Piñeiro, Conde o Asorey. No están contabilizadas las esculturas que pueblan los parques, jardines y otros espacios públicos del municipio (de ahí la necesidad también de esta catalogación), pero el alcalde se atreve a aventurar la cifra de medio centenar.

Aquel movimiento para que los concellos dedicaran el 10% de su presupuesto a obra escultórica en Cangas no es preciso. Unos y otros gobiernos invirtieron dinero para que en sus lugares públicos pudieran verse obras artísticas de interés. Así, el emblemático Cabo Home cuenta con la famosa Caracola, de Lito Portela, cuyas fotos dan la vuelta al mundo, ya que son innumerables los visitantes que se hacen allí la fotografía. También cabe destacar la estatua de O Gordo, de Conde, que preside la rotonda que hay entre la carretera PO-551 y el acceso a la autovía. Como apunta el alcalde de Cangas, hay que tener también en cuenta que el Concello invierte dinero en compra de obra artística en la hora Bienal de Arte de O Morrazo.

La intención es que una vez finalizado el trabajo, que comenzará ya hoy, se suba el inventario y la catalogación a la página web del Concello de Cangas.

A principios de septiembre tuvo lugar en Cangas la reunión de la Fundación Xoán Piñeiro, donde se habló del abandono en el que están muchas de las esculturas que adornan espacios públicos en Galicia. El alcalde pudo constatar que en el municipio que presidía también se daba esta situación, por lo que no dudó en actuar.