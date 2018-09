"Faircoin" para pagar en Cangas

Economía solidaria, proxeccións, xantares, diálogos, obradoiros, animación na rúa, palestras, cultura, postos de exposición, ecoloxía, medio rural, zona de acampada... Son algúns dos termos e actividades que definen a "II Mostra do Posible", que se celebrará en Cangas como un compendio de "alternativas para un mundo mellor" que se ofrecen desde a economía social e solidaria e os movementos sociais de Galicia. Preto de medio centenar xa anunciaron a súa presencia no evento a vindeira fin de semana (6 e 7 de outubro) e os promotores mesmo activan unha moeda virtual.

"Este ano o principal obxectivo é a creación de rede, entendida como alianzas entre empresas e colectivos e colectivos sociais, facer un modelo máis participativo para entenderse e beneficiarse", explicaron a concelleira de Desenvolvemento Local, Ánxela Vizoso, e o coordinador da Mostra do Posible, David Esperón, membro da produtora Reencanto. Economía e traballo, comercio de proximidade, alimentación, cultura ou feminismo son algúns dos eixos temáticos, ainda que a Mostra vai máis alá e contempla tamén actividades de ocio como as actuacións do Mago Charlangas, Sofía Espiñeira ou A Sako Circo, así como xantares e tempo de lecer ou un espazo habilitado para acampada.

A programación ábrese o sábado día 6 na Alameda do Señal coa presentación de "benmercado.gal, primeiro paso cara un mercado social galego", a cargo de Cidadanía Cooperativa Social Galega e REAS Galicia. A continuación celebrarase o obradoiro "Faircoin, unha moeda social para Galicia?, promovido por Fair Cooperativa Galega. Esa moeda será empregada para as transacións os días da Mostra. Un xantar popular dará paso ao obradoiro "Estruturas efímeras: o poder dos triángulos máxicos", que organiza Palitroques, e logo un encontro de grupos de consumo, a presentación do "Sistema participativo de garantía A Gavela" e o obradoiro "Xardíns creativos", pola Asociación Loairas.

As últimas actividades do sábado serán un debate arredor do "por que a economía social e solidaria é unha ferramenta de transformación social e o peche dos postos e una cea colectiva. Desde as 10 da noite, nas instalacións do colectivo A Tiradoura en Reboredo proxectarase o filme "Tódalas mulleres que coñezo", seguido dun debate aberto sobre o acoso na rúa, así como un "tempo de confraternidade" a partires da medianoite.

Programación do domingo

A segunda e última xornada da Mostra do Posible, o domingo 7, comezará na Tiradoura cun "Paseo de identificación de plantas silvestres" dirixido por César Lema. Na Alameda Nova será a presentación do proxecto "Quorum Global e do encontro "Las islas encendidas", pola Coordinadora Galega de ONGD (organizacións non gubernamentais para o desenvolvemento", así como da "Sinfonía para el cambio. Activismo frente al cambio climático", integrada no Día Internacional de Acción Global da Rede de Amigos da Terra (Friends of the Earth).

Entre as 13.00 e 14.00 horas, o local da Tiradoura acollerá un obradoiro de "Licenzas libres para a creación", a cargo da Asociación Software Libre GALPon, previo a un xantar popular na alameda, donde a continuación desenvolverase a mesa de debate sobre "Alianzas e autoorganización ante os lumes", no que participan Adega, Amigos da Terra, Feitoría Verde, a Comunidade de Montes de Matamá ou o colectivo veciñal Chan Grande. A actuación do Mago Charlangas e un debate sobre "A situación dos dereitos sociais en Galicia" (con membros de Os Ningures, Modepem, SOS Sanidade ou Marcha Mundial das Mulleres) darán paso á proxección da curtametraxe "La mujer invisible", seguida de coloquio, e dun debate arredor da "Prostitución, abrindo o debate dende o feminismo", no salón de plenos, para pechar a Mostra do Posible.