Moaña retira el cartel de fin de verano por "sexista"

El gobierno bipartito de Moaña cambia el cartel que anunciaba la Festa de Despedida do Verán por contar con una fotografía del actor David Hasselhoff con el torso desnudo. La explicación oficial es que el primer cartel que se hizo público "non cumpre cos obxectivos da festa". Pese a esta autocensura el concejal de XM lleva el asunto al pleno de esta tarde al entender que el ejecutivo local actuó con una doble vara de medir y que no se plantearía un cartel similar con una mujer como protagonista. Unos inocentes y castos pies con sandalias y calcetines protagonizan la nueva imagen elegida.

La Festa de Despedida do Verán que el Concello de Moaña organiza este sábado en Samertolaméu y en el que colabora el chiringuito de la zona se ha convertido en la última víctima de la cultura de lo políticamente correcto y, además, ha pasado a ser de forma sorprendente el tema estrella de la sesión plenaria de esta tarde. El evento está anunciado ya por el ingenioso cartel con la estrella de la televisión americana de los años 80 y 90, David Hasselhoff, que se empleaba para resaltar en carácter festivo y "hortera" del evento. En su lugar se apostó por un nuevo cartel en el que aparecen unos pies con sandalias y calcetines.

No fue necesaria la irrupción de guerreros de la justicia social de esos que inundan Twitter declarándose ofendidos por todo para que se cambiase el cartel. Fue el propio gobierno local el que decidió en junta de gobierno el cambio. La razón no es otra que la aparición de David Hasselhoff con el torso desnudo en una imagen de sus años de éxito y juventud. Tal decisión de corte victoriano se tomó "por parte de todo o equipo de goberno", desvela la alcaldesa, Leticia Santos, en la junta de gobierno del lunes.

Aunque la explicación oficial es que esta imagen se censuró una vez anunciada "porque non cumpría cos obxectivos que propuxeron, ao organizar o concerto, as Concellerías de Turismo e de Mocidade", lo cierto es que desde el gobierno bipartito deslizan que no quieren que se asocie el sello municipal a la imagen de un torso masculino desnudo, pues entienden que en el caso de que la fotografía fuese de una mujer pasaría a ser considerado automáticamente como un cartel "machista".

Cuando el gobierno local ya había tomado la decisión de sustituir el cartel llegó la reacción de la oposición en las comisiones informativas del martes. El concejal de XM, Javier Carro, se enzarzó con la alcaldesa por este asunto y anunció una moción para reprobar a la concejala de Turismo, Coral Ríos, y al concejal de Mocidade, Pablo Ríos, como responsables de los departamentos.

En la moción, para la que Carro busca el apoyo del PP que decidirá hoy su postura, se pide también que el bipartito reconozca el supuesto error de plantear el primer cartel colgando las disculpas en la web en la que se publicita el evento. Carro considera que el primer cartel es "claramente sexista" y lo contrapone con la "política totalmente en contra do machismo que ven desarrollando o Concello de Moaña e na que estamos totalmente de acordo, pero queremos denunciar que se faga propaganda de eventos no noso municipio dende un feminismo que ten que ser repudiado exactamente igual".

Consultado, Carro asegura que mantienen las peticiones de reprobación para esta tarde pese a la sustitución del cartel un día antes de la comisión, "porque entendemos que a idea partiu dunha dobre vara de medir entre homes e mulleres".

La polémica llega unos días después de que corriese como la pólvora por toda España la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de censurar el calendario solidario de los bomberos de la localidad, por enseñar sus torsos y que sus cuerpos respondan a una "belleza heteronormativa". Son las consecuencias de convertir la política en lo más parecido a un monólogo rancio de guerra de sexos de El Club de la Comedia. Al final solo se permitirá la creatividad dentro de los límites autorizados por el partido.