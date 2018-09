El Concello divulgará los hallazgos de O Facho con unas jornadas y una web interactiva y fotos en 360º

La aparición de un importante número de marcas y motivos realizados sobre una gran piedra a la entrada de la aldea, reflejo de las distintas etapas en las que O Facho estuvo habitado a lo largo del tiempo -desde la prehistoria hasta finales del siglo XIX- es el hallazgo "máis rechamante" de los localizados hasta ahora por el equipo de Árbore Arqueoloxía Sociedade Cooperativa Galega, que trabaja en el proyecto "Redescubrindo as paisaxes de Berobreo" por encargo de la Concellería de Desenvolvemento Local, según señala la concejala Ánxela Vizoso. Entre esos motivos sobresalen especialmente "unhas representacións solares, posiblemente prehistóricas", a las que se añadió posteriormente, en época medieval o moderna, ojos, boca y una cruz, añaden.

Desde el Concello de Cangas y el equipo de trabajo que dirige el arqueólogo Darío Peña Pascual, adelantan que la siguiente fase del proyecto consistirá en la "elaboración de material de difusión" y una "axenda cultural" que establezca un calendario con "xornadas públicas divulgadoras dos achados". Todos los contenidos generados durante la ejecución del proyecto "faranse públicos e serán accesibles nunha páxina web que contará cun entorno virtual 360 grados interactivo de alta resolución", aseguran sus promotores, cuyo objetivo es "dar a coñecer a toda a cidadanía o noso pasado e o noso patrimonio histórico-cultural".

El proyecto "Redescubrindo as paisaxes de Berobreo" nació en 2017 tras la confirmación de una subvención por parte del Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-O Morrazo para financiarlo con fondos europeos gestionados por la agencia Agader, a la que se añadió la "aportación de fondos propios do Concello de Cangas", asegura Ánxela Vizoso, que reivindica más protagonismo del papel municipal. El trabajo que realiza Árbore Arqueoloxía tiene como principal objetivo las actuaciones arqueológicas "promovendo o rendemento sociocultural, a divulgación e o coñecemento público do patrimonio arqueolóxico, cultural e natural do Monte do Facho.

Enmarcado en esta actuación global, desde el mes de agosto se han realizado trabajos de roza selectiva, limpieza y registro fotogramétrico de los petroglifos y restos de la aldea medieval de Punxeiros, y se han instalado señales, postes y paneles interpretativos. "O proxecto fai fincapé en atender as necesidades e intereses dos veciños de Donón e de involucralos na xestión do patrimonio", explica la edil de Dsenvolvemento Local, y apunta que para el mantenimiento del área desbrozada se contará con la colaboración de la cooperativa juvenil Pouso da Serra, que empleará este espacio como zona de pasto para el ganado caprino que cría en libertad en los montes de la parroquia de O Hío.

Dilatada ocupación

Los responsables de Árbore Arqueoloxía, empresa adjudicataria del proyecto impulsado desde el Concello de Cangas, inciden en que el Monte do Facho acumula una "dilatada ocupación no tempo", con evidencias que van desde la Edad de Bronce (2.500-700 a.C.) y la Edad de Hierro (desde el siglo VI a.C hasta el siglo I d.C) hasta la época romana o la Edad Media. A lo largo de su ladera Este existen varias estaciones de arte rupestre junto a los restos de la aldea medieval conocida como "As Cortes", a la cual se accede por la "corredoira" empedrada de subida al santuario del Monte do Facho, abundan los técnicos que actúan a pie de campo. Durante los trabajos de limpieza de ese camino se encontraron "petróglifos prehistóricos e gran cantidade de cruces de época medieval e moderna inscritas nas pedras", resumen.