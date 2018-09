La Xunta atrasa a finales de año el proyecto de mejora de la seguridad de la PO-551 en Tirán

El proyecto del Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de la PO-551 a su paso por la parroquia moañesa de Tirán no saldrá a exposición pública hasta finales del presente año, según explican desde la Consellería de Infraestruturas. Cuando se presentó, en abril, la actuación en el TCA de Domaio se fijaba para el pasado mes de mayo la publicación del tramo de Tirán, pero finalmente la redacción se atrasa debido a varios factores. El primero es que la Xunta recibió varias peticiones vecinales relacionadas con el proyecto Camiños Seguros cuando contaba ya con una primera propuesta. La administración autonómica explica que se decidió a "estudar e integrar na medida do posible" esta propuesta que parte del Concello y cuenta con respaldo vecinal, para que no se vea anulada por la eliminación del TCA.

Otra razón de este retraso se encuentra en la complejidad de la carretera general que atraviesa la comarca (PO-551) a su paso por Tirán, en donde existe un elevado nivel de consolidación y taludes importantes en las márgenes, por lo que el encaje de las mencionadas solicitudes requiere más tiempo del habitual. De todas formas, desde la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) aseguran que el documento para información pública se encuentra en un estado avanzado de redacción.

El Tramo de Concentración de Accidentes sobre el que actuará la Xunta abarca 2,3 kilómetros, desde el 21+000, en la subida de A Pedreira, que todavía pertenece a Cangas, hasta el 23+300, en el cruce del colegio de Tirán. Al igual que el tramo de Domaio, se incluye en el Plan de Seguridad Viaria de Galicia 2016-2020.

En la última reunión mantenida entre representantes de Infraestruturas y de la Asociación de Veciños de Tirán, desde la Xunta se aseguró que el proyecto para mejorar la seguridad de la PO-551 trataría, al menos, de no impedir el futuro desarrollo del proyecto Camiños Seguros.

De momento, lo que se conoce con exactitud es que la primera propuesta sufrió cambios como la retirada de la rotonda proyectada en el cruce de Santo Domingo, todavía en Cangas, que encontró oposición de los concellos y de la asociación vecinal porque cortaría el histórico Camiño Real.

Se contemplan, por lo tanto, solo dos rotondas en este tramo, ambas en Tirán. Una iría en el cruce de subida al colegio de la parroquia y la otra frene al supermercado Lidl.

La actuación contará también con ampliaciones y mejoras de los cruces con la carretera general para facilitar la visibilidad de los vehículos, así como espacios para los autobuses separados de la calzada en varias paradas de este servicio. Hay que recordar que tanto en Tirán como en Domaio se registraron varios atropellos con graves consecuencias para los peatones en los últimos meses.

Más avanzado

Mucho más avanzado está ya el plan para eliminar el tramo de concentración de accidentes de Domaio, presentado en abril y del que se está desarrollando el proyecto constructivo completo. Esta actuación mejorará la seguridad entre A Borna y el final del tramo urbano y debería licitarse este otoño. Se ejecutará de forma paralela a la senda peatonal por el lado del mar entre A Moureira y Palmás. Entre ambos proyectos la Xunta invertirá más de un millón de euros.