Todas las caras del mar en Banda do Río

No había mejor localización para un mercado sobre el mundo del mar: la pista deportiva de Banda do Río, un lugar en el que cada invierno el mar suele regalar espectaculares imágenes de toda su fuerza. Ayer, para despedir el verano, Concello y vecinos organizaron la primera edición de un mercado que promete volver.

Un acercamiento al mar más allá de la actividad pesquera y de la gastronomía. Esto es lo que proponía el mercadillo marinero que organizaron ayer la Concellería de Promoción Económica de Bueu y la asociación vecinal de Banda do Río, que se celebró en la pista deportiva del barrio en un día que más parecía una jornada central del verano que de finales de septiembre.

La experiencia de este mercado sigue la senda del celebrado en el mes de junio en el parque Ramal dos Galos, buscando nuevas localizaciones y temáticas. Los vecinos y visitantes pudieron acercarse a puestos en los que la gastronomía era la protagonista, como los de O Pañol y el de Conservas Alonso, pero también había otros sectores que a priori no se relacionan tanto con el mar. Era el caso de la Óptica Bela Vista, que mostraba prismáticos y gafas; la librería Abrente, con libros de temática marina y material pensado para los más jóvenes; Os Fillos do Mar, una empresa textil con diseños de inspiración marinera; y Maxi Bebé, con productos para que incluso los más pequeños puedan disfrutar del mar. No podía faltar una aproximación a los deportes náuticos, en este caso gracias al Club do Mar Bueu, que transportó hasta la pista su trainera y dos remoergómetros para que los visitantes pudiesen aproximarse al mundo del remo.

La programación incluía actividades paralelas, como la charla que ofreció el investigador y director técnico del laboratorio de la Asociación de Mejilloneros Cabo de Cruz, Antonio Lozano. Ese centro de investigación está situado en la depuradora que la cooperativa tiene en Beluso y el científico habló de la intensa labor que realiza este centro para analizar el estado de moluscos como el mejillón, que solo en 2017 realizó más de 6.600 analíticas, o de su colaboración con la Consellería de Sanidade. Tampoco podía faltar la parte gastronómica, con la presencia de Conservas Alonso-Palacio de Oriente, la conservera más antigua de España y que 96 años en Bueu. Su director comercial, Dionisio Ocariz, presentó una degustación en la que los asistentes pudieron probar algunos de los productos de la línea gourmet, como el mejillón o la caballa.

Entre las asociaciones invitadas a este mercado estaba también el colectivo fotográfico Abrenoite, con un puesto en el que se podían adquirir las publicaciones y trabajos que ha realizado durante los últimos años. Además presentó el documental "A outra faciana do mar", dedicado a las mujeres.

Los más pequeños también tuvieron actividades pensadas para ellos, como el cuentacuentos "Periplo Atlántico", del grupo Polo Correo do Vento.