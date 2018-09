ASpUN reúne a sus bases para decidir si acuden solos o coaligados a las elecciones municipales

Cuando solo faltan ocho meses para la convocatoria de las elecciones municipales, las formaciones políticas ya está en proceso de aclarar su futuro, fijar su modelo y buscar candidatos. Es el caso de Asemblea pola Unidade (ASpUN), que ha citado a sus bases para el próximo sábado (a las diez y media de la mañana en el bajo de la antigua Cámara Agraria de Cangas) con el objetivo de "decidir o noso futuro e a folla de ruta" a seguir. Presentarse en solitario, como sucedió en 2015, en coalición con otras fuerzas de izquierdas, "integrada" en otras siglas pero manteniendo las estructuras propias de cada organización o bien bajo el modelo que denominan "desborde", que explican como "partido-movemento con unidade de base". Las bases también debatirán sobre un protocolo de colaboración con En Marea para concurrir bajo esas siglas.

"Dende que nacimos en febreiro/marzo de 2015 procuramos unha unidade da esquerda que se vou imposible nese momento ,no que principalmente se acusou a falta de tempo para lograr tal obxectivo", reconocen desde Asemblea, y añaden que, con la vista puesta en las municipales de 2019, "volvemos albiscar unha posibilidade de lograr a frustrada unidade, desta volta sen que o límite do tempo poida ser un impedimento". Con todo, advierten que esa unidad que ansían si se limita a una "suma de intereses electorais aglutinados nunha lista", sin fruto de un "traballo de base dos que serán os nosos representantes no esforzo institucional". Para concretarlo, han elaborado una "folla de ruta" que contempla diferentes opciones que las bases deben analizar y decidir en consecuencia.

"Imos procurar a unidade popular coas persoas, organizacións, movementos sociais e partidos políticos de esquerdas en Cangas?", plantean los representantes de ASpUN. Y si la respuesta es afirmativa, "como debemos artellar o proceso?" La necesidad de negociar con las demás organizaciones les obliga a crear un grupo de trabajo con esa finalidad y que estará formado por personas ajenas a las tareas de gobierno, para "non interferir no traballo institucional". O sea sin los concejales Ánxela Vizoso, Tomás Hermelo y Jesús Pérez. Ese grupo, integrado por entre tres y cinco personas que deberán recibir el respaldo mayoritario de sus compañeros, se encargará de llevar a cabo la hoja de ruta aprobada por la asamblea del próximo sábado y en sucesivas asambleas generales y vecinales que se desarrollen.

Modelos o vías propuestos

Las opciones para concurrir a las municipales son cuatro. La primera es la vía unilateral. "Considerando que o resto de organizacións políticas rexeitan calquera tipo de unidade, a Asemblea ábrese como organización para os movementos que nela e das súas decisións queiran participar", resumen, y en ese caso se caminaría hacia una asamblea general "que revise os documentos organizativos, así como o seu código ético e o regulamento das primarias".

Otro modelo que se pone sobre la mesa es el de "coalición". "Lista conxunta, requisitos conxuntos", lo definen desde Asemblea pola Unidade. De ese modo, cada organización tomaría sus decisiones según considere oportuno para llegar a una lista conjunta. El grupo de trabajo tendría que acordar un reglamento de primarias para conformar dicha lista y un código ético que cumplan sus integrantes, que tendrían que ser refrendados en asamblea, al igual que cualquier acuerdo o documento conjunto. AspUN ya avisa que si algún miembro de esa lista incumpliera el código ético deberá ser apartado de inmediato o abandonaría la coalición.

El tercer modelo que se propone para el debate es el de la "integración". "Organizacións separadas, órganos conxuntos", resumen los relatores. Manteniendo las estructuras propias de cada organización, el grupo de trabajo promovería "órganos conxuntos para tomar decisións conxuntas". Ese grupo tendría que llegar a acuerdos con el resto de organizaciones que definan "como e para que teñen que ser eses órganos", con el posterior refrendo de una asamblea general o vecinal. "Unha vez que eses órganos existan, entendemos que as súas decisións teñen que ser asumidas e respectadas por todas as organizacións que formen parte dos mesmos", recalcan desde Asemblea pola Unidade, y añaden que en esos órganos, más allá de las decisiones que conjuntamente se puedan adoptar, "terase que camiñar na elaboración dunha candidatura unitaria, na que en todo caso haberá unhas primarias e un código ético de obrigado cumprimento".

El otro modelo propuesto en la "folla de ruta" es el denominado "desborde", un "partido-movemento con unidade de base" cuyos objetivos pasarían por hacer un llamamiento a todas las organizaciones que acompañan la unidad hacia una "asemblea xeral conxunta onde as bases e simpatizantes das organizacións poidan decidir en conxunto, e en pé de igualdade, como e que queren ser". En ese caso, el grupo de negociación tendría que pactar un reglamento y un orden del día con el resto de organizaciones, así como la fecha y lugar de una "asamblea constituínte que poña en funcionamento un proceso de acumulación de forzas" y que refrendaría una asamblea general. Sería un "partido-movemento" con modelos de participación asamblearia y un código ético que marquen el camino a seguir.