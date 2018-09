El acto de hoy será fuera de la propia carpintería

"O único que se vai inaugurar hoxe son as macetas e as plantas". De esta manera irónica respondía ayer el gobierno local a las críticas por el acto oficial previsto para hoy. La presentación de los libros, las actuaciones musicales y artísticas y los discursos institucionales no serán en el astillero, sino en los jardines anexos y en un palco que ya está colocado. "Entendemos o nerviosismo da oposición, pero o que está programado para hoxe e unha vez que a obra está practicamente lista, a falta de pequenos detalles, é un acto de benvida", subrayan desde el ejecutivo local. El alcalde, Félix Juncal, agradece especialmente "a presenza e apoio" de la Diputación a través de su presidenta, Carmela Silva, que estará hoy en Banda do Río. La obra se pudo materializar con una subvención de la institución provincial, "un apoio que tamén é fundamental para a piscina", insiste el regidor.

A las 19.00 horas será la presentación de dos libros sobre la cultura marítima y a las 20.00 horas será la parte institucional, que se completará con una actuación musical y un espectáculo de danza acrobática.