El PP critica las prisas del tripartito en el vial de O Hío y avisa de que no tolerará que tenga solo una acera

El PP de Cangas cree que el resultado de la reunión celebrada el miércoles en el consistorio para informar a los vecinos de O Hío de las afecciones a sus terrenos para acometer la urbanización del vial O Viso-Igrexario ha venido a darle la razón a lo que ellos llevan meses advirtiendo: Concello y Diputación están actuando tarde y mal, y la intención de repartir las cesiones de forma desigual, de evitar muros o de construir acera sólo por una de las márgenes no es de recibo. "Ni lo quieren los vecinos ni lo permitiremos nosotros", advierte el concejal Rafael Soliño, que considera "indecente" la propuesta, advierte que margina a los ciudadanos de O Hío con respecto a otros, como los de Coiro, y que agotarán todos los recursos antes de permitirlo.

Soliño repite los argumentos esgrimidos en otras ocasiones, como que las actuales administraciones municipal y provincial "tuvieron tres años" para resolver este asunto sin esperar a la época preelectoral para afrontarlo. "Ahora se le echa el tiempo encima y le entran las prisas", critican los populares, que inciden en que los actuales responsables políticos "anduvieron jugando con el proyecto, con las cesiones y con la financiación. Utilizaron a los vecinos con fines electoralistas, y cuando tienen que hacerle una obra no están a la altura y echan balones fuera". Consideran que el proyecto que se traslada a los afectados, a los que se cierran posibilidades de modificarlo, "no garantiza sus necesidades" y, en consecuencia, no tiene respaldo social ni el del principal partido de la corporación si las condiciones no varían.

Soliño abunda en que, "con un presupuesto similar", la Diputación urbanizó viales en Coiro con aceras por ambas márgenes y dando respuesta a las demandas vecinales. Pone en duda la ilegalidad de construir aceras con menos de 1,80 metros de ancho -"de hecho, en Coiro se redujo en algunos tramos para ponerla por los dos lados", apunta- y discrepa de lo que los promotores denominan "tramo mixto, que no es más que mezclar coches, bicicletas y peatones con un simple reasfaltado". "Es lo que ya hay, no supone dar más servicios y para eso no hacen falta cesiones".

Desde el Partido Popular tampoco ven con buenos ojos "que se varíe el eje de la carretera para que unos vecinos cedan más terreno que otros", lo que consideran "una injusticia" que debe corregirse para que todos aporten de forma similar. Asimismo, a Rafael Soliño le llama la atención que desde el Concello y la Diputación se haya cuestionado la propuesta realizada por los populares cuando gobernaban en ambas administraciones, por ejemplo por no contemplar los muros de cierre, y ahora "se ofrezca una actuación sin muros y con aceras a un solo lado". Consideran que se trata de una cuestión de voluntad y de capacidad de gestión acometer una obra que pueda satisfacer las necesidades reales, pues en aquel presupuesto, de 1.150.000 euros, se contemplaban actuaciones que los actuales gobernantes eluden acometer, denuncia Soliño.