El Concello cita a Gas Galicia para "aclarar cousas"

Aunque la situación se da por "normalizada" y las obras de humanización no van a sufrir atrasos por esta incidencia, según asegura Mercedes Giráldez, la edil de Obras e Servizos convocó a responsables de la compañía suministradora a mantener una reunión para "aclarar o que pasou, pedir planos desa rede e ubicación de chaves de corte", entre otras cuestiones. La concejala insiste en que la fuga de gas creó una situación "alarmante" a ojos de los ciudadanos y que hay que trabajar para que no se repita, aunque lo relevante es que no ha causado daños personales. Reitera que el Concello y los equipos de emergencias "primaron a seguridade", y por eso cerraron la calle y vallaron todos los accesos hasta que pasó el peligro.