Cangas cierra por el Día da Mobilidade

Cangas celebrará el Día da Mobilidade con actividades hoy y mañana, coincidiendo con la reciente confirmación del apoyo económico por parte de la Deputación al proyecto de "implantación do Eixo de Mobilidade Amable e Segura de Interconexión dos centros urbanos de Moaña e Cangas". Mañana, sábado 22 de septiembre, esta jornada se celebrará con el cierre de buena parte del casco urbano, al que no se permitirá el acceso en coche entre las 14.30 y las 16.00 horas. La Policía Local instalará vallas en la zona acotada con el objetivo de "fomentar a sensibilización cidadán neste día sen coches, cara a unha nova sociedade máis respectuosa co medio ambiente e a sustentabilidade", explican desde el gobierno tripartito.

Durante la jornada de hoy los protagonistas serán los más pequeños, con los Camiños Escolares Seguros del CEIP Nazaret como centro de los actos. A las 8.40 horas, desde el entorno de la Lonja, el Anpa agentes de Policía y ediles de Mobilidade y Ensino acompañarán a los niños por un itinerario que recorrerá la Avenida Montero Ríos, Vincenti, la Praza da Constitución y la calle Real hasta llegar al colegio. La madre voluntaria, Patricia, recibirá un agradecimiento por su trabajo en el proyecto.

Entre las 10.30 y las 11.30 horas los alumnos de 5º de Primaria, acompañados de sus tutores y los agentes, realizarán un recorrido desde el colegio hasta la casa consistorial. En el salón de plenos la Policía Local desarrollará una charla acompañada de un juego de diseño en la Praza do Concello, desde donde regresarán al centro escolar.

La iniciativa de "camiños seguros" está enmarcada en la concienciación social y promoción de la educación vial, para minimizar los riesgos y aumentar la seguridad, además de desarrollar la propia autonomía y la responsabilidad personal de los niños de Infantil y Primaria. El Concello tratará de "mellorar e ampliar" itinerarios en más centros educativos, así como charlas, este trimestre.