Bueu abre mañana el astillero de Banda do Río con un acto al que asiste Carmela Silva

Concello y Diputación organizan mañana un acto de apertura del astillero de Banda do Río. // G.Núñez

Concello y Diputación organizan mañana un acto de apertura del astillero de Banda do Río. // G.Núñez

El Concello de Bueu prepara un "acto de benvida" tras la conclusión de la primera fase de las obras de rehabilitación del astillero de Banda do Río. Será una inauguración por todo lo alto. Literalmente porque la programación diseñada para mañana sábado incluye un espectáculo de danza acrobática aérea a cargo de la artista Rebeca Santos. Las actividades comenzarán a partir de las 19.00 horas, con la presentación de dos libros, y continuarán luego con el acto institucional, en el que estará presente la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

Desde el gobierno local definen el acto de mañana como "unha primeira toma de contacto co estaleiro, previa a súa apertura definitiva", según el concejal de Cultura y diputado provincial Xosé Leal. "Queremos que sirva para remarcar as políticas a prol da posta en valor, defensa e salvagarda do patrimonio marítimo da nosa vila que se veñen levando a cabo, ás que hai que engadir o traballo de colectivos comos Os Galos", insiste el concejal.

Esta "benvida" llega una semana después de que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aprobase hace unos días el proyecto modificado de la rehabilitación, en el que se da el visto bueno a los cambios que se fueron introduciendo durante la ejecución de las obras. Esta primera fase se financió con una subvención del Plan Concellos de la Diputación, que finalmente supuso una inversión de 209.000 euros. "Esta primeira fase foi un obxectivo primordial, con ese impulso do Plan Concellos e que se verá complementado coa segunda fase, que se financiará cunha axuda dos GALP", afirma a su vez el alcalde, Félix Juncal.

El acto de mañana sábado comenzará a partir de las 19.00 horas con la presentación de dos libros. El primero es "A dorna, a gamela e o galeón", un estudio sobre estas embarcaciones tradicionales realizado por la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial dentro del proyecto Proamare 2013 y editado por la Diputación. El trabajo fue dirigido por los ingenieros Guillermo Gefaell, Pedro Pernas y Rocío Lourido, además de contar con la colaboración del Museo Massó. El segundo de los volúmenes es "Vento nas velas", un libro de fotografías de Xurxo Lobato con textos de Avelino Ochoa, José Ramón Soraluce, Felipe Senén López e Lino Prieto.Entre esas imágenes hay varias de las embarcaciones de la asociación Os Galos navegando por la ría de Pontevedra.

La parte institucional, con los discursos de Carmela Silva, Félix Juncal y Xosé Leal será a las 20.00 horas y al concluir habrá dos espectáculos artísticos. La acróbata Rebeca Santos representará dos piezas aéreas en las que se simboliza el mar y su importancia para una localidad de las características de Bueu, mientras que el cierre será con la música de Sonia Lebedynski, que fue la vocalista principal de Fía na Roca.