ACB reclama que el Concello aclare si la obra está concluida y certificada por los técnicos

El portavoz de ACB-SON, Julio Villanueva, mostró ayer cierta sorpresa por el acto previsto para mañana y mostró dudas de que el espacio esté en condiciones. "Paréceme moi estrano que no pleno do martes pregunte se a obra está recibida e certificada polos técnicos municipais, que non se me conteste e que agora se faga este acto e inauguración no estaleiro de Purro", señala.

El edil sostiene que se trata de un acto de "precampaña electoral" y reclama al gobierno local que aclare si la obra está finalizada, certificada y si se ha recibido oficialmente por parte del Concello de Bueu. "É importante sabelo. Hai que saber de quen sería a responsabilidade se alguén cae ou ten algún percance nas instalacións", argumenta Julio Villanueva, que duda que la obra esté concluida. "Non ten sentido criticar as políticas do PP, como a inauguración da ampliación de Rande sen estar rematada a obra, e facer aquí o mesmo", reprocha el concejal de ACB SON.