Deportes y la Asociación de Tiro á Chave do Morrazo organizan un torneo en As Lagoas

La Concellería de Deportes de Bueu y la Asociación de Tiro á Chave do Morrazo organizan el sábado la segunda edición del Torneo de Chave de Bueu, que se celebrará en los campos de As Lagoas. La inscripción está abierta hasta momentos antes de la competición y se espera la participación de más de una veintena de parejas, tanto de O Morrazo como de municipios del entorno.

La cita fue presentada ayer y tendrá dos modalidades: una de carácter competitivo y otra dirigida a principiantes, con la que se quiere animar a niños, jóvenes y a mujeres a practicar este deporte tradicional. Para ello se reducirán ligeramente las distancias de lanzamiento a la llave. El torneo comenzará a las 16.00 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. A la conclusión habrá un pequeño aperitivo de confraternidad entre los participantes. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 606 500 646 (Beatriz).

Concello de Bueu y Asociación de Tiro á Chave do Morrazo presentaron ayer oficialmente el evento, que el edil de Deportes, Manuel Otero, vinculó "coa recuperación dos xogos tradicionais, dentro dos que a chave é un dos máis significativos e identitarios da nosa cultura". El Concello acondicionó un área para la práctica de este deporte en el entorno de As Lagoas y el concejal adelantó que en breve habrá otras dos en Cabalo y Sanamedio, aprovechando el proyecto de mejora de los parques infantiles. Por su parte, Beatriz Dasilva, de la Asociación de Tiro á Chave do Morrazo, espera que este torneo sirva para enganchar a más vecinos de Bueu a este juego tradicional. "En la liga comarcal solo hay dos vecinos de Bueu, que tienen que integrarse en uno de los equipos de Moaña", apunta.