El Cineclub Bueu regresa mañana con "Dhogs", dentro de Cinemas de Galicia

El Cineclub Bueu regresa mañana viernes después del parón de los meses estivales y lo hace con la segunda parte de la programación de "Cinemas de Galicia". La película elegida para esta ocasión es una de las producciones gallegas más premiadas y aclamadas de los últimos años: "Dhogs", la primera película del director Andrés Goteira.

Uno de los alicientes de la proyección de mañana en Bueu será la presencia de algunos de los responsables e intérpretes de la cinta, que participarán en un coloquio con el público. Así, está confirmada la presencia del propio Andrés Goteira, del actor Antonio Durán "Morris" y la actriz María Costas.

Numerosos premios

La película se podrá ver a partir de las 21.00 horas en el Centro Social do Mar de Bueu, con una entrada de dos euros para los socios del cineclub y de tres euros para los no socios. "Dhogs" consiguió hasta trece galardones en la última edición de los Premios Mestre Mateo, lo que la convierte en la película más premiada en la historia de los reconocimientos de la Academia Galega do Audiovisual.

También cosechó premios en los certámenes de Sitges, BAFICI de Buenos Aires, Frighfest de Londres, Split Film Festival de Croacia o en el Festival Nocturna.