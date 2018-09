El BNG urge el compromiso de la Xunta para retirar de la ex colegiata los símbolos franquistas

La carta del Arzobispado de Santiago de Compostela al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, en la que abre una puerta a la retirada de los símbolos franquistas de la ex colegiata hace que esta polémica regrese al Parlamento de Galicia. El diputado del BNG, Luis Bará volvió ayer a reclamar al Parlamento de Galicia un mayor compromiso por parte de la Xunta para hacer efectivo la medida, como establece el acuerdo parlamentario del 3 de octubre de 2017. En este sentido preguntó al secretario de Cultura Jesús Oitavén cuales fueron las gestiones realizadas por la Xunta con la Iglesia.

Luis Bará criticó que la Xunta solo mantuviera dos reuniones con la Iglesia y no consiguiera ningún compromiso en firme. Para el diputado nacionalista, esta circunstancia se suma a la postura del Partido Popular de no respetar la memoria de las víctima del franquismo, "como levan feito coa asfixia do proxecto Nomes e Voces, a Illa de San Simón impedindo convertela na illa da memoria, o cando non moven un papel nin un só euro para lograr a identificación e exhumación das vítimas desaparecidas".

El diputado del BNG Luis Bará aludió ayer en el Parlamento de Galicia a las reuniones de la comisión mixta con la Iglesia y a la propuesta a la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP) buscando la colaboración de los concellos, pero que cambió su criterio, a pesar de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno galleo para hacer cumplir los acuerdos parlamentarios.

"Dende o BNG reclamamos a retirada dos símbolos franquistas e pedimos á Xunta que conmine á Igrexa en Canas, moi contraria do Concello disposto a colaborar económicamente", manifestó Luis Bará.

El diputado nacionalista afirma que el único obstáculo para la retirada de los símbolos es la Iglesia Católica y añade que la Xunta de Galicia tiene mecanismos para romper esa resistencia. "A Igrexa católica debe romper con se pasado vergoñento e para iso debe facer desaparecer das paredes esa ignominia como o texto e símbolo na fachada da igrexa de Santiago de Cangas, unha ofensa para as vítimas dos franquismo, para a democracia en para al propia confesión relixiosa".

Bará concluyó su intervención pidiendo al PP a que abandone la historiografía franquista cando se refire aos dous bandos ou guerra fraticida. En realidade, afirmou, non houbo dos bandos equiparables, houbo un sector golpista que atento contra un sistema lexítimo e democrático".

En estos momentos, el Concello de Cangas está preparando el proyecto para retirar los símbolos franquistas de la ex colegiata con el fin de obtener el visto bueno de Patrimonio. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos tiene ya preparada una entrevista con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, para agilizar este proceso. Comenta que ahora que la Iglesia se muestra más participativa el Concello quiere evitar que el proceso burocrático de Cultura frene la posibilidad que se abrió después de muchos años.