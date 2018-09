El BNG rechaza recorrer Bueu en silla de ruedas porque la Diputación financiará un plan de movilidad

La moción de ACB-SON para mejorar la movilidad, eliminar las barreras arquitectónicas y que la corporación realizase un recorrido en silla de ruedas junto a personas con problemas de movilidad no salió adelante en el pleno de ayer. El grupo de gobierno del BNG rechazó la propuesta alegando que hace unos días la Diputación de Pontevedra acaba de conceder una subvención de entre 15.000 y 20.000 euros para la redacción de un plan de movilidad sostenible, un documento que deberá incluir un estudio sobre este tipo de barreras y directrices para las nueva obras y construcciones que se realicen en el futuro. "Agradecemos a sensibilidade do grupo de ACB-SON, pero neste caso chega tarde posto que a Deputación vén de aprobar unha subvención neste sentido", respondió en el pleno el concejal y diputado provincial Xosé Leal.

La contestación del ejecutivo local no satisfizo completamente al portavoz de ACB, Julio Villanueva, que reclamó al ejecutivo local que comprometiese una fecha para contar con ese plan, algo a lo que el alcalde, Félix Juncal, se negó. "Non podemos atarnos a esa serie de compromisos, nos que serán os especialistas os que teñan que facer o proxecto", argumentó. Por otro lado, Villanueva también puso en duda que su moción "chegase tarde". El concejal recordó que presentó la moción hace casi tres meses y que no se llevó a pleno hasta la sesión de ayer. Julio Villanueva contó con el apoyo del PP, que después de varios plenos ausentándose de las votaciones como muestra de disconformidad con el gobierno local, volvió a participar con normalidad durante toda la sesión.

Desde el BNG destacaron que el plan que se elaborará con ayuda de la Diputación contará con expertos en materia de movilidad, sin cargar de trabajo adicional a los técnicos municipales y tendrá un carácter íntegral. "Non é que esté na axenda do goberno, é que xa se está facendo", sentenció Xosé Leal.