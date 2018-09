El PP rechaza acudir a la mesa de diálogo de Seara y pedirá una reunión en Costas del Estado

El PP de Moaña acordó lo anunciado. En una reunión de partido, celebrada ayer, decidió no acudir a la segunda mesa de diálogo convocada para mañana por el gobierno local para buscar una solución de consenso al remate del paseo de Seara y la rehabilitación de los astilleros. El portavoz popular, José Fervenza, asegura que no acuden porque el proyecto de la empresa Lagares, con el que se inició el paseo en la anterior legislatura, cuando el PP estaba en la alcaldía y que el actual gobierno local bipartito BNG-PSOE quiere cambiar, cumple con todos los requisitos y por que lo que hay que hacer antes es "desatascar" la calle Concepción Arenal, que sigue la acera y parte de su calzada ocupada por la valla que protege los restos del astillero incendiado de Casqueiro.

"Una vez que desatasquen la calle y se retome la conclusión del paseo, nos sentaremos a hablar. No se puede encargar un nuevo proyecto porque supone un gasto inútil que no puede ser".

En la reunión del PP, el portavoz del partido y exalcalde asegura que también van a solicitar de inmediato una entrevista con Costas para confirmar en qué situación está la antigua concesión de los astilleros, y si ya caducó, se pongan los terrenos a disposición del Concello. Insiste Fervenza en que el gobierno local miente cuando dice que el proyecto de Lagares, con el que se inició el paseo, no cumple con la última resolución de Cultura de la Xunta que aprobó la inclusión de los dos astilleros de Seara -Casqueiro y Calragho- en el Catálogo de bienes de patrimonio cultural de Galicia. Por otra parte, también considera que el gobierno local miente cuando dice que no puede proceder a desmontar las piedras de la pared del astillero para desbloquear la calle, porque Patrimonio no deja.