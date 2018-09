Moaña recuerda el alzhéimer

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de O Morrazo (Afamo) volverá un año más a la carballeira de la rectoral de San Martiño de Moaña para celebrar, este domingo día 23, el Día Internacional de esta enfermedad que se conmemora bajo el lema "Ella no se acordará, ¿y tú?". El día mundial es este viernes, aunque Afamo lo conmemora en domingo para poder disfrutar en familia, en una "xuntanza" que tendrá como acto principal la representación teatral que llevarán a cabo usuarios de esta asociación, con sede en Moaña.

La obra de este año es un guión realizado por el mestre gaiteiro Xabier Blanco, titulado "Ao pé da lareira". Narra las reuniones en torno a la lareira. Tal y como expresa en su guión Xabier Blanco:_"Ao redor do pé da lareira xuntábanse as familias para sociabilizar o clan familiar compartindo experiencias mentras se cociñaba. Normalmente os máis vellos e sabios explicaban ós más novos diversas cousas da vida desde os costumes, as labouras, as festas, como mocear, lendas...Era o ensino da vida, o saber popular, xa que non todos podían ir ó colexio porque tiñan que traballar e o que se aprendía era desta forma a través do que os vellos transmitían".

Paradoja de la vida, serán los usuarios, pacientes de alzhéimer y de otras demencias, los que recuerden esos viejos tiempos de lareira, en una actividad de teatro que supone una terapia que les emociona, les encanta y con la que rompen sus rutinas.

Los actos de conmemoración se presentaron ayer en la carballeira, con la presencia de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; la teniente de alcalde, Marta Freire; y la edil de Servicios Sociales, María Ortega, con la presidenta de Afamo, Fina Cancelas y la coordinadora de la asociación y directora de la obra, Martina Ferradás.

Los actos comienzan a las 12:00 con una ceremonia religiosa a cuyo término será la presentación con las intervenciones de las autoridades. La representación teatral está prevista a las 13:00 horas y concluirá con la actuación de la banda de gaitas Gaiteiros de Moaña. Bajo la carballeira habrá comida y seguirán por la tarde actuaciones de "Ondas da ría", piezas de humor de "Mulleres de Moaña" y música de Comboio Novo.